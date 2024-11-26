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「4生肖」2025蛇年大沖煞！工作、愛情影響一次看

▲▼拜拜,行香,廟裡祈福（圖／記者林世文攝）

▲有4生肖在2025蛇年運勢影響最嚴重。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

2024年已進入尾聲，塔羅牌老師艾菲爾指出，明年是「乙巳蛇年」，但受到年度主星太歲星的影響，特定生肖的運勢恐面臨更大挑戰，影響情感、健康、事業等方面發展。他點名，對生肖蛇而言，本命年特別容易遇到波折與挑戰、考驗耐心與毅力；生肖豬、虎和猴也會遭遇各種難關、矛盾或感情上的波折。並分享趨吉避凶的化解方法，趕快收藏。

艾菲爾示警2025乙巳蛇年，受太歲星影響4大生肖：

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1.生肖蛇

生肖蛇在本命年整體運勢面臨不少考驗，生活上恐遭遇各種不順心，例如事業瓶頸、感情障礙，甚至財務壓力。尤其工作領域，原本規劃的專案可能遇到延誤或阻礙，導致進度停滯，這意外的停擺讓人備感挫折；感情方面，有伴者易因溝通不良或外在壓力而有摩擦，單身者則會在尋找真愛時遇到挫敗。另外，也要留意健康問題，應保持良好作息，避免因過度勞累而影響身心。

艾菲爾建議：此年尤如蛇冬眠般，只要調整心態、以靜制動，將是度過本命年挑戰的最佳策略。

2.生肖豬

生肖豬此年可能因意見不合或溝通誤解，與合作夥伴發生衝突。對於從事創意或專案型工作者而言，企劃流程恐因此受影響，甚至需要重新調整方案；感情方面，也會因瑣事與伴侶起爭執，需要更多包容與耐心，單身者在交友或追求對象時，要注意溝通方式，以免因誤解而錯失良緣；財務方面要更加謹慎，避免因一時衝動而遭遇投資損失。

艾菲爾建議：此年保持謙和心態，以寬容化解衝突，同時多關注自己的情緒管理。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲生肖虎舊疾復發，除了多留意自身健康，也要多加關心身邊親屬。（示意圖／記者陳俊宏攝）

3.生肖虎

此年對生肖虎來說，容易舊疾復發，尤其是腸胃不適或小感冒反覆，務必注重飲食和作息規律，同時加強鍛鍊，以維持良好的身體狀態。家人的健康也需要多加關心，尤其是年長的親屬，及時給予關懷與支持；事業方面壓力可能增加，恐因繁忙而忽視健康，因此在追求工作進度的同時，也要安排時間，避免過度疲勞；感情上，適度放鬆與另一半的關係，不要因壓力而將負面情緒帶入家庭生活，保持積極樂觀的心態。

4.生肖猴

此年對於有伴侶的生肖猴而言，愛情中的小人問題可能加劇，第三者介入的風險增加。自身的情緒波動也可能引發衝動行為，需學會克制情緒。單身的朋友要警惕交友圈中的情緒騙子或不良對象，以免在戀愛中受傷；事業上，生肖猴的運勢雖平穩，但也需提防人際交往中的小人，避免因誤解或謠言引發不必要的麻煩。

艾菲爾建議：生肖猴在感情和職場上要多些防備，保持清醒與冷靜，注意交友分寸，以保護自己不被他人利用或陷入情感糾紛。

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