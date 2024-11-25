被他愛上好幸福！　12星座愛上時的模樣

▲平常生活很有自己節奏的雙子，愛上對方時，對方一呼喚就會飛到他身邊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出12星座在愛上對方的時候，會有哪些偏愛的專屬特權給對方呢，一起參考看看。

讓你隨傳隨到

雙子座、天秤座、射手座

這些星座的人，平時要找到他們可以說是要隨緣的，他們總是想來就來、想去就去，平時自由自在慣了，最討厭被人綁住，他們的朋友一定都知道，突然找不到他們就是件常發生的事。但對於心儀的人，他們總會時不時的看看手機、滑滑通訊軟體，深怕可能會漏了訊息，錯失和你增進感情的機會。

努力為你完成一切事情

巨蟹座、魔羯座、雙魚座

這些星座的人對喜歡的人就是沒有辦法拒絕，基本上完全是任由喜歡的人予取予求了，一旦對方希望他們去做什麼，他們便會為了愛，努力排除萬難完成對方的希望。但可別以為這是因為他們責任感強，雙魚和巨蟹其實私底下是很懶的，對於麻煩的事情能躲多遠就躲多遠；而魔羯座的人自己也有許多事情要忙和處理，不是自己在乎的事，他們可是很懶得去管的。

▲平時脾氣火爆的牡羊對於另一半會耐著性子哄對方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

接受你的一切

金牛座、獅子座、處女座

這些星座的人，他們的理想對象往往是那種人人口中的完美情人，由此可知他們的標準有多高。他們不僅標準很高、要求也很高，會希望身邊的人能夠依著他的想法，一旦發現對方有什麼缺點，往往會強力要求對方改正，只有在面對自己真心喜歡的人時，才能夠做到不看對方缺點的去包容對方全部，不需要對方為了他們改變原本的自己。

接受你的無理取鬧

牡羊座、天蠍座、水瓶座

這些星座的人對他們沒什麼興趣的人，可是特別沒有耐心，一旦這樣的人纏著他們、對他們無理取鬧，便會將對方打入黑名單。但對於他們喜歡的人，他們便會欣然接受對方的行為，就算對方怎樣和自己鬧彆扭，也能耐著性子哄對方，盡力完成你的要求。