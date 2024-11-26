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女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞死！家屬提告結果曝

▲▼台鐵科工館站傳死傷。（圖／民眾提供）

▲台鐵科工館站今年2月間傳出死亡事故。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄台鐵科工館站今年2月間發生一起死亡事故，一名女高中生從月台跌落軌道，當場遭進站中的普悠瑪列車撞上，當場死亡，女高中生事發前才剛看完醫生後就失聯，家屬報警協尋，未料竟發生憾事，家屬認為普悠瑪的林姓駕駛和科工館站的邱姓、賴姓站務員有疏失，提告過失致死。檢察官偵辦後，認為當時列車並沒有要停靠科工館站，駕駛難採取有效措施預防，而站務員也沒有疏失，因此處分3人不起訴。

檢方調查，死者是年僅17歲就讀高雄市某高中的女學生，今年2月17日晚間家屬帶該名女學生外出看病，但看完醫生後女學生就隨即失聯，家屬遍尋不著下立即報警請求協助。

警方透過手機定位，發現女學生位置應在科工館站附近，怎料不久後就發生憾事。案發當時一輛普悠瑪列車正要經過科工館站，但女學生在月台上突因不明原因跌落至軌道處，當場遭列車撞上，肢體破碎、面目全非慘死。

家屬悲痛欲絕，事後認為普悠瑪的林姓駕駛和科工館站的邱姓、賴姓站務員有疏失，告3人過失致死，檢方偵查時，林姓駕駛表示，普悠瑪平均時速約130公里，當時該列車並沒有要停靠科工館站，但他仍減速到102到105公里左右，他看到女學生時已經只剩下100公尺，但煞車距離至少要500公尺以上。

兩名站務員也辯稱，他們的工作並不包括定時巡視月台和監看監視器影像，而且當時列車沒有要停站，所以他們也不在月台上。

檢察官認為，林姓駕駛員在發現高中女生後，已採取必要的煞停措施，但對於這種猝不及防的情況很難採取有效的預防措施，而兩名站務員對於意外的發生也沒有任何過失，因此處分3人不起訴。

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