記者竟問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　黃揚明傻眼：熟到這樣開玩笑？

▲中華隊投手林昱珉。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

中華隊王牌投手林昱珉25日晚間返回桃園機場，遭到記者提問「日本有賣檳榔嗎」，瞬間變臉，網友對記者此舉更是相當不滿。對此，媒體人黃揚明今（26日）表示， 這位記者已經發文道歉，但當然不夠，身為媒體記者，居然會問出充滿嘲弄意味的低級問題，真的非常傻眼，是跟林昱珉熟到可以這樣開玩笑嗎？他強調，尊重專業是基本功，台灣媒體已經被瞧不起很久了，還要繼續忽視培育專業體育記者、蔑視體育新聞嗎？

黃揚明表示，昨晚機場，有位媒體同業，對著這次中華隊陣中王牌投手林昱珉問了非常不禮貌且愚蠢的問題「可以問一下日本有賣檳榔嗎？網友很好奇」。

黃揚明表示，這位同業自己認識，昨天深夜他也在自己臉書上發文道歉，這樣的道歉當然不夠。這位主跑政治新聞的記者，雖然常進棒球場看球，但終究不是體育線的記者。

黃揚明指出，但台灣非緯來、愛爾達這類專業體育頻道外的傳統媒體（電視台、報社），極力縮減體育記者員額及版面已是常態，三大報每天能固定有整版體育版的，只剩下自由時報，綜合性新聞台更幾乎沒有「體育記者」，都是併在「生活或娛樂線」一起跑，才會導致「啦啦隊」版面常常比球員多，球員緋聞比球場新聞多的怪現象。

黃揚明說，這次12強賽，賽前不被看好，除了取得轉播權的媒體外，其實多數台灣傳統媒體關注程度極少，網路酸民也毒舌不斷。

黃揚明再說，但賽事開打後，國手表現超乎預期，球迷選擇發起填「向中華隊道歉表」，那是一種「喜悅的自嘲」。媒體也啟動「天天中華隊」模式。可是，在缺乏專業體育記者的狀態下，娛樂化、庸俗化的報導，對棒球運動一點幫助都沒有，就如同被球迷唾棄的采盟一般，只是蹭。

黃揚明直言，在這種舉國歡騰的時刻，身為媒體記者，居然會在這種時刻問一位可望登上大聯盟的頂尖選手充滿嘲弄意味的低級問題，自己百思不得其解。

接著，黃揚明提到，冠軍賽後，一位美國職棒新聞網記者莫羅西（Jon Morosi）訪問林昱珉的影片，在台灣引起熱議，許多民眾看到林昱珉用流利的英語說「改變了很多，現在每位台灣年輕球員和老將，都知道我們也可以成為冠軍。我們不是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍」。

黃揚明指出，而這個答案的原始問題，是詢問「這座冠軍會如何改變台灣棒球」，類似這樣的問題，為什麼這位台灣記者不想問？本來可以問林昱珉很簡單的問題「回到台灣現在最想做什麼」、甚至問他「經過這次賽事，明年有沒有信心登上大聯盟」之類的。

黃揚明批評，會問出買檳榔這種無聊甚至低級的問題，只能說，真的非常傻眼，是跟林昱珉熟到可以這樣開玩笑嗎？記者的本質就是要問問題，但如何問出好問題，必須要對受訪者的專業領域做功課。

最後，黃揚明強調，台灣媒體已經被民眾瞧不起很久了。但是，當台灣的棒球國家隊拿下世界冠軍時，媒體高層們，還要繼續忽視培育專業體育記者、蔑視體育新聞嗎？