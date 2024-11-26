賀英雄返國！高流中心連3天亮「紅藍白」3色燈：Taiwan No.1　

▲高雄流行音樂中心外牆還打上「Taiwan No.1」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中華隊昨(25日)晚間全隊返台，大批球迷熱情接機，高雄市政府也為英雄喝采！昨天傍晚5點30分起，高雄流行音樂中心亮起紅、藍、白三色燈，並在建築外牆打上，「Taiwan No.1」，歡迎英雄光榮歸國。

高雄流行音樂中心即日起至27日，每晚5點30分至於10點30分，將點亮代表台灣隊的紅藍白三色燈，建築外牆還會打上「 Taiwan No.1」，民眾把握最後2天拍照觀賞。

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台灣隊在此次12強賽打破棒球歷史紀錄，不少選手都是高雄市國小至高中各級棒球隊培養的優秀選手選手，包括李凱威就讀鼓山區鼓岩國小、五福國中、高苑工商等；張政禹從國小四年級加入中正國小少棒隊、大仁國中青少棒隊，目前2名選手仍設籍在高雄，依照獎勵辦法，可獲得高市府加碼的70萬元獎金。

▲高雄流行音樂中心限時3天點亮紅藍白三色燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

另，陳傑憲、陳晨威、黃子鵬也是高雄出身；陳傑憲就讀苓雅區中正國小、大仁國中、三民高中；陳晨威就讀前鎮區復興國小、興仁國中；黃子鵬就讀前鎮區復興國小、五福國中。

陳其邁表示，台灣隊奪冠舉國歡騰、普天同慶，打破台灣成人棒球的歷史紀錄，真的是非常不簡單，這些年輕棒球選手值得鼓勵，也感謝基層教練的辛勞，也期盼從這次獲獎經驗，持續讓各級棒球運動往下扎根，培養更多優秀下一代，讓棒球人才一棒接一棒。