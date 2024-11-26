爸3天沒傳「長輩圖」！兒驚覺不妙急探視　電話一響竟是噩耗

▲兒子連3天沒收到爸爸傳來長輩圖，有些擔心，沒想到卻接獲父親驟逝噩耗。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

新加坡有名男子3天沒收到爸爸傳的「長輩圖」，深感擔心的他，打算上門探視，豈料此前爸爸的朋友已發現他在睡夢中逝世，立即報警處理，男子接到警方通知後隨即到場，但父親當場被醫護人員宣告身亡，一切為時已晚。

據《新明日報》報導，這起事件發生在11月24日下午2時許，一名62歲的男子被發現在家中逝世。男子於當天早上一如往常約了朋友在家中吃飯、聊天，但朋友上門時，卻發現他已在睡夢中逝世，立即報警處理。警消獲報後，派數輛警車和救護車到場，當場宣告男子身亡。

報導稱，男子早前中風，早已做好了安排，住家大門平時不上鎖，方便他人到家中查看情況，附近鄰居透露，死者早前跟母親兩人同住，後來母親過世，就一直獨居。

而近幾天兒子發現爸爸從21日開始就沒傳「長輩早安圖」報平安，深感擔心的他，打算上門探視，豈料竟先接到警方通知，得知父親在睡夢中逝世，臥屍家中，而後他趕抵現場後，也向警員瞭解情況。

此事一出，街訪鄰居都相當驚訝，有人透露，死者做人非常親切，平日都會打招呼，得知噩耗後感到難過。

延伸閱讀

▸ 陳傑憲母是街友守護神 「棒球媽媽」還認養原民弱勢兒

▸ 12強／插管病患清醒第1句問「台灣有贏嗎？」本人發聲了 完美大結局曝光

▸ 12強／台灣奪冠！辜仲諒豪擲7000萬加碼全兌現 包和牛餐廳款待成員