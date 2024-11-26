勞動部「輕生公務員」身影曝光　投訴次長、部長室被吃案

圖、文／鏡週刊

勞動部勞發署北分署公務員輕生案引發民眾憤怒，時任分署長謝宜容涉職場霸凌，新北地檢署已立案偵辦。本刊掌握，早在今年2月謝宜容就因強勢領導風格與採購爭議，遭勞動部約談，包括時任勞動部次長及部長辦公室，在出事前都曾接到謝遭投訴霸凌的檢舉，但本當「接住」受害部屬的官員，卻層層大事化小，才導致悲劇發生。

「大家都默默希望，當初能夠為你多做些什麼，當初能夠多多伸出手，讓你知道你不孤單。」位於行政院新莊聯合辦公大樓的勞發署北基宜花金馬分署，4日驚傳署內公務員在辦公室輕生的噩耗，事隔3天社群平台Threads火速出現網友爆料，除了直指輕生案內情不單純，更提及「長官離譜要求」「持續被長官歇斯底里破口大罵」等，使北分署長謝宜容涉職場霸凌一事浮上檯面。

▲北分署輕生公務員身影曝光，被查出近期單日最高工時逾15小時。

本刊掌握，該名公務員輕生地點在單位的雜物間，被發現時臉部已無血色，呈現一片紫黑，並留有2封遺書，內容未明示遭長官霸凌，讓勞動部調查報告認定自殺與北分署長謝宜容沒有直接關係，還說謝對同仁工作要求「目的良善」，報告一公布輿論立即炸鍋，且輕生的員工在遺書確有描述自己工作壓力很大，與網友爆料內容略同。

▲民眾在北分署大樓外擺放鮮花，向死者致意。

這起公務員自殺事件並非沒有機會阻止，理當保障勞權的勞動部未及時處理，「接住」身心都出狀況的公務員是一大主因。本刊調查，早在勞動部前部長許銘春時代，辦公室主任鄭素玲就曾接獲勞發署相關陳情，指謝宜容管理部屬言行不當，但許銘春未要求積極應處，勞動部高層形同變相吃案，也造成霸凌事件持續悶燒，「有辦法請調的，都拚了命也要想辦法調單位，調不了甚至乾脆走人不幹。」時任勞動部政次王安邦雖在2月約談謝宜容，但未走完完整程序。

▲不光勞發署北分署，其餘公部門單位近來紛紛燒出霸凌案件。

在此之前，行政院人事總處2019年4月曾發函各部會、縣市政府及議會人事機構，提供職場霸凌防制與處理建議作為，以及霸凌處理標準作業流程，強調一旦機關收到職場霸凌申訴，倘若涉及機關首長，就要向該機關的上級機關提出霸凌申訴；即便當事人僅口頭告知未提出申請，機關仍得協助當事人申訴，要是當事人無意願，機關仍要適當處理並提供關懷協助。

一旦啟動調查，機關依規定要組成申訴處理調查小組，做成申訴處理與否的決定。對比這次北分署霸凌案例，包括鄭素玲、王安邦處理都明顯違規。

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