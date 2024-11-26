　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

勞動部「輕生公務員」身影曝光　投訴次長、部長室被吃案

圖、文／鏡週刊

勞動部勞發署北分署公務員輕生案引發民眾憤怒，時任分署長謝宜容涉職場霸凌，新北地檢署已立案偵辦。本刊掌握，早在今年2月謝宜容就因強勢領導風格與採購爭議，遭勞動部約談，包括時任勞動部次長及部長辦公室，在出事前都曾接到謝遭投訴霸凌的檢舉，但本當「接住」受害部屬的官員，卻層層大事化小，才導致悲劇發生。

「大家都默默希望，當初能夠為你多做些什麼，當初能夠多多伸出手，讓你知道你不孤單。」位於行政院新莊聯合辦公大樓的勞發署北基宜花金馬分署，4日驚傳署內公務員在辦公室輕生的噩耗，事隔3天社群平台Threads火速出現網友爆料，除了直指輕生案內情不單純，更提及「長官離譜要求」「持續被長官歇斯底里破口大罵」等，使北分署長謝宜容涉職場霸凌一事浮上檯面。

北分署輕生公務員身影曝光，被查出近期單日最高工時逾15小時。（翻攝畫面）

▲北分署輕生公務員身影曝光，被查出近期單日最高工時逾15小時。

本刊掌握，該名公務員輕生地點在單位的雜物間，被發現時臉部已無血色，呈現一片紫黑，並留有2封遺書，內容未明示遭長官霸凌，讓勞動部調查報告認定自殺與北分署長謝宜容沒有直接關係，還說謝對同仁工作要求「目的良善」，報告一公布輿論立即炸鍋，且輕生的員工在遺書確有描述自己工作壓力很大，與網友爆料內容略同。

民眾在北分署大樓外擺放鮮花，向死者致意。

▲民眾在北分署大樓外擺放鮮花，向死者致意。

這起公務員自殺事件並非沒有機會阻止，理當保障勞權的勞動部未及時處理，「接住」身心都出狀況的公務員是一大主因。本刊調查，早在勞動部前部長許銘春時代，辦公室主任鄭素玲就曾接獲勞發署相關陳情，指謝宜容管理部屬言行不當，但許銘春未要求積極應處，勞動部高層形同變相吃案，也造成霸凌事件持續悶燒，「有辦法請調的，都拚了命也要想辦法調單位，調不了甚至乾脆走人不幹。」時任勞動部政次王安邦雖在2月約談謝宜容，但未走完完整程序。

不光勞發署北分署，其餘公部門單位近來紛紛燒出霸凌案件。

▲不光勞發署北分署，其餘公部門單位近來紛紛燒出霸凌案件。

在此之前，行政院人事總處2019年4月曾發函各部會、縣市政府及議會人事機構，提供職場霸凌防制與處理建議作為，以及霸凌處理標準作業流程，強調一旦機關收到職場霸凌申訴，倘若涉及機關首長，就要向該機關的上級機關提出霸凌申訴；即便當事人僅口頭告知未提出申請，機關仍得協助當事人申訴，要是當事人無意願，機關仍要適當處理並提供關懷協助。

一旦啟動調查，機關依規定要組成申訴處理調查小組，做成申訴處理與否的決定。對比這次北分署霸凌案例，包括鄭素玲、王安邦處理都明顯違規。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
【新聞傳真】向次長部長室投訴遭輕縱　謝宜容霸凌勞動部私了成元凶
【勞動部霸凌吃案1】任內早獲謝宜容劣行遭投訴　許銘春坐視「有毒職場」悲劇發生
【勞動部霸凌吃案2】去年2月約談後落淚允改進　謝宜容依然故我鑄大錯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
川普財長出爐「美股勁揚440點」　台積電ADR、輝達反下挫逾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳啓昱「變穿山甲」藏匿地點曝！有特定民代接濟　3原因無法偷渡

勞動部「輕生公務員」身影曝光　投訴次長、部長室被吃案

陳啓昱沉迷「地下運彩」欠超過5億賭債　掏空台鹽不夠賠

詐團冒名「陳傑憲母親」募款　協會緊急澄清

台南刑大隊長被指「警界謝宜容」　警局火速懲處調職

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

屏東水泥車追撞遊覽車！13人受傷送醫　15歲無照騎士也被撞

快訊／內湖女當街遭刺「傷重不治」　恐怖情人改依殺人罪移送

快訊／陳啓昱落跑25天投案　台南地院裁定「羈押禁見」理由曝光

快訊／雲林縣女議員遭「逆向汽車撞飛」一度無意識　羅智強求集氣

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

陳啓昱「變穿山甲」藏匿地點曝！有特定民代接濟　3原因無法偷渡

勞動部「輕生公務員」身影曝光　投訴次長、部長室被吃案

陳啓昱沉迷「地下運彩」欠超過5億賭債　掏空台鹽不夠賠

詐團冒名「陳傑憲母親」募款　協會緊急澄清

台南刑大隊長被指「警界謝宜容」　警局火速懲處調職

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

屏東水泥車追撞遊覽車！13人受傷送醫　15歲無照騎士也被撞

快訊／內湖女當街遭刺「傷重不治」　恐怖情人改依殺人罪移送

快訊／陳啓昱落跑25天投案　台南地院裁定「羈押禁見」理由曝光

快訊／雲林縣女議員遭「逆向汽車撞飛」一度無意識　羅智強求集氣

陳啓昱「變穿山甲」藏匿地點曝！有特定民代接濟　3原因無法偷渡

2024秋冬染髮最新趨勢「紅潤血色感」　舒華同款素顏氣色也超好

「或許這是我們最後一次」郭俊麟告別國家隊？致敬戰友陳冠宇

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

先濕後乾！　首波冷氣團連4天探10℃

採訪側記／關注逾20年見台灣棒球終登頂 日本記者感動落淚

好市多黑五「第2波優惠」搶先看！金條、75吋顯示器「現折萬元」

川普財長出爐「美股勁揚440點」　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

勞動部「輕生公務員」身影曝光　投訴次長、部長室被吃案

英文球評大讚陳傑憲：如果他願意明天就能上大聯盟

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

即／內湖女當街遭刺亡　恐怖情人聲押

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

即／女議員遭「逆向汽車撞飛」　羅智強求集氣

獨／1年4月未有保護令　內湖女今當街被刺殺

台南警界謝宜容　警局火速懲處調職

陳啓昱落跑25天投案　台南地院裁定「羈押禁見」理由曝

獨／人妻斷離外遇男　撤回保護令聲請被刺命危

屏東遊覽車碰撞水泥車　13人受傷送醫

快訊／內湖聯發科前傳凶殺「滿地血」！1傷1命危

陳啟昱逃亡原因曝光！　沉迷地下「球版」欠天價賭債

人妻精神出軌遇暴力男　小王認了挽回無望動殺機

板橋女國中生墜樓亡　校方啟動輔導關懷

即／板橋某國中14歲少女「7F摔墜」！　送醫搶救不治

肝腎移植名醫涉仲介病人赴陸換器官　遭起訴求刑6年

更多熱門

相關新聞

陳啟昱逃亡原因曝光！　沉迷地下「球版」欠天價賭債

陳啟昱逃亡原因曝光！　沉迷地下「球版」欠天價賭債

知情人士告訴本刊，陳啟昱早在擔任高雄縣議員時就很愛賭博，當上立委跟高雄市副市長後，竟變本加厲賭得更凶，他玩的是俗稱「球版」的地下運彩，亦即下注各類國際球類與奧運或世界盃等比賽，包括美國職棒、職籃、英國足球英超聯盟、台灣職棒、職籃，還有撞球、美式足球、冰球、排球及賽馬等五花八門的體育項目都可簽賭，甚至還能進行電競投注。

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

陳傑憲從小就超帥！嫩照曝光

陳傑憲從小就超帥！嫩照曝光

勞動部政次許傳盛、黃玲娜雙雙卸任　洪申翰：盡快找最適人選

勞動部政次許傳盛、黃玲娜雙雙卸任　洪申翰：盡快找最適人選

洪申翰立委任內沒查謝宜容挨轟「吃案」　接勞長急喊冤

洪申翰立委任內沒查謝宜容挨轟「吃案」　接勞長急喊冤

關鍵字：

鏡週刊勞動部

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

即／內湖女當街遭刺亡　恐怖情人聲押

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

辰己涼介標記江國豪：等你的手套

中華隊奪冠1讚折1元！店家怕了偷改規則遭轟

不是防腐劑！吃泡麵「隱藏3地雷」曝光

影／F-16V升空迎接台灣英雄　施放熱焰彈致敬畫面看這裡！

曾豪駒續掌WBC資格賽　蔡其昌：精進計畫有效

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

中華隊封王　壽司郎推優惠讓她笑了

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面