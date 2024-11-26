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陳啓昱「變穿山甲」藏匿地點曝！有特定民代接濟　3原因無法偷渡

專案小組鎖定陳啟昱連日來一度藏匿六龜山區，且有特定民代接濟三餐，另行分案追查共犯。（翻攝高雄市六龜區公所官網）

▲專案小組鎖定陳啟昱連日來一度藏匿六龜山區，且有特定民代接濟三餐，另行分案追查共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前台鹽董事長陳啟昱涉光電弊案索賄逾億元遭通緝，專案小組掌握他逃亡24天一度藏匿在高雄六龜山區，且有特定民代接濟生活所需，由於他嗜賭號稱「球版」的地下運彩，積欠賭債5億元，加上與酒店女子往來頻繁，是否因此鋌而走險掏空公司資產逾10億元？仍待檢調釐清，且有共犯未到案，都須進一步追查。

陳啟昱在學生時代就是登山高手，早在他就讀建中2年級時，他就與同學在冬季冰攀中央尖山，同學不慎摔死，即便出了山難，他也能獨自脫困下山報警，後來他考上台大社會系又參加登山社，大2那年又一度失聯，讓留守人員急忙報警找人，幸好最後都平安無事，但足以證明他在野外生活的能力相當不錯。

由於陳啟昱曾任高雄縣議員，曾任高雄市立委及副市長，過去即與高雄縣黑派走得很近，且與地方人士相當孰悉，不過，自從他潛逃後，地方人士就盛傳他根本逃不出去，因為南檢早已對他境管，讓他無法循正常管道從機場搭機離境。

陳啟昱（右）上月23日獲台南地院無保請回，旋即潛逃，直至本月25日才投案。（鏡新聞提供）

▲陳啟昱（右）上月23日獲台南地院無保請回，旋即潛逃，直至本月25日才投案。

此外，陳啟昱積欠大筆賭債，除了債主急忙討債，一堆圍事的江湖兄弟也要找他解決債務，由於風聲鶴唳，加上當時正值颱風襲台，不只天候不佳，船老大們知道黑幫也在找陳啟昱，根本不敢冒險載他偷渡出海。

台南地院上月22日無保將陳啟昱請回，檢方抗告成功，南院訂於本月1日重開羈押庭，陳啟昱未到庭，宛如人間蒸發，南檢動用上百名警調人員追查，就連陳的旗山豪宅周圍果園、農舍或山區步道，全都命轄區派出所或善於登山的司法人員不能放過。

台南地院（圖）上月將陳啟昱無保請回，且未做電子監控，引來媒體質疑縱放人犯。

▲台南地院（圖）上月將陳啟昱無保請回，且未做電子監控，引來媒體質疑縱放人犯。

即便陳啟昱逃亡20多天後主動投案，恐已完成串證或滅證，不利真相還原，對於南院縱放陳引來各界撻伐，院檢對犯罪嫌疑人無保請回後是否羈押的空窗期，如何監控嫌疑人防逃？勢必將成為司法改革的重點。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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