陳啓昱沉迷「地下運彩」欠超過5億賭債　掏空台鹽不夠賠

▲陳啟昱涉嫌利用發展光電產業為名，掏空台鹽資產逾10億元，檢調全力偵辦中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知情人士告訴本刊，陳啟昱早在擔任高雄縣議員時就很愛賭博，當上立委跟高雄市副市長後，竟變本加厲賭得更凶，他玩的是俗稱「球版」的地下運彩，亦即下注各類國際球類與奧運或世界盃等比賽，包括美國職棒、職籃、英國足球英超聯盟、台灣職棒、職籃，還有撞球、美式足球、冰球、排球及賽馬等五花八門的體育項目都可簽賭，甚至還能進行電競投注。

球版玩法多元，例如串關的賠率是由多場不同的賠率進行加乘，最終賠率非常可觀，雖然不易贏，但花小錢拚串關可贏大把鈔票，卻成為陳啟昱冒險賭博的最愛。此外，一般球賽投注，玩家多在比賽開始前結束下注，但球板提供滾球玩法，亦即可邊看球賽邊下注，比起官方版的台灣運彩有更佳的賠率及更靈活的玩法，陳啟昱更常盯著球賽下注，因而欠了一屁股債。

▲陳啟昱沉迷俗稱「球版」的地下運彩，地方盛傳欠債逾5億元。

由於「球版」分為「現金版」與「信用版」，現金版與台灣運彩玩法相同，下注得先自己掏錢押寶，信用版的玩法則可在信用額度中下注，輸了再給錢，玩家依照財力有一定額度，採每週結帳或達到額度上限才需結清再下注，陳啟昱玩的就是信用版，因他是重量級官員，信用額度也是VIP級，一場球賽輸贏賭金常破百萬元。

知情人士向本刊說，球版調高盤口賭資規模與賠率，例如一般運動博弈的賠率通常不會超出一倍，球版賠率卻可達1.95，意指投注1千元，獲勝可得1950元，輸贏不小，加上球版可24小時線上投注，玩家贏多少就領多少，不需被政府課稅，彩金直接匯入帳戶，成為賭客青睞的原因之一。

▲台鹽成立台鹽綠能，在嘉南沿海地區發展光電產業，遭陳啟昱上下其手掏空資產。

不過，信用版玩法有收款問題，不少地下球版以佣金讓利方式開放代理，因此衍生出不少具黑道背景的小組頭協助處理債務，由於陳啟昱愛玩信用版，常常輸多贏少，積欠大筆賭債，黑道早已追著他要債，據傳他連國內選舉誰輸誰贏也能賭，他也藉著台鹽董座頭銜，以發包光電工程為名索賄，將部分賄款作為抵債之用，行徑相當離譜。



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