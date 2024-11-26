以黎有望24小時內停火！　納坦雅胡原則上同意協議

▲以黎有望停火。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列內閣將於今（26日）對與黎巴嫩達成的停火協議進行表決。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發言人證實該消息，納坦雅胡已「原則上」批准了該協議；黎巴嫩官員也透露，雙方有望在未來24小時內達成停火協議。

CNN報導，消息人士透露，納坦雅胡在24日晚間的安全會議中表態支持這項協議。根據知情人士的說法，談判進展樂觀，但以色列與真主黨（Hezbollah）仍在交火，稍有不慎可能導致協議失敗；黎巴嫩方面則在25日晚間表示，停火協議預計於「24小時內」正式宣布。

對於即將達成停火協議，以色列內部反應不一。極右翼國安部長格維爾（Itamar Ben Gvir）強烈反對，稱該協議是「一個重大錯誤」，並認為這是「一個錯失消滅真主黨的歷史機會」。

今年6月從戰爭內閣辭職的甘茨（Benny Gantz），則呼籲政府公開停火協議的細節，認為公民有權了解協議內容。他指出，「北部居民、士兵和以色列全體公民有權知道相關內容。」

以色列北部和黎巴嫩南部的居民則對協議表示擔憂，部分居民甚至視其為「投降協議」。居住在希莫納（Kyriat Shimona）北部村莊的齊維（Nizan Zeevi）表示，協議可能重蹈2006年戰爭停火協議的覆轍；他擔心，停火協議將再次允許真主黨特種部隊「拉德萬部隊」進一步靠近邊境，對他和家人的安全構成威脅。

齊維強調，「作為父親，我有責任確保類似於去年10月7日哈瑪斯襲擊的事件不再重演。」