　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

▲大園仁壽宮為期六天廟慶　

▲大園仁壽宮廟慶隆重熱鬧。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日晚間，出席大園仁壽宮「感天大帝來台187週年紀念暨宣揚傳統民俗文化系列活動」表示，感天大帝來臺安座已有187年歷史，大園仁壽宮為慶祝安座紀念日，除了舉辦公益捐血，還有踩街及陣頭等一系列民俗文化活動，相當精彩，他代表市民祈求感天大帝繼續庇佑桃園風調雨順、國泰民安。

▲大園仁壽宮為期六天廟慶　

▲市長張善政出席大園仁壽宮廟慶。（圖／市府提供）

大園仁壽宮董事長、也是前立委陳根德表示，仁壽宮是大園區的大廟，每年農曆10月25日是仁壽宮主神感天大帝來台187週年暨重建聖殿安座紀念日，該宮自11/20日(農曆10月20日)起舉辦為期6天的廟慶系列活動。

今日(農曆10/25日)晚上6時，舉辦廟慶平安餐，同時捐贈部立桃園醫院一套150萬元的I C U病房血液淨化設備，該項設備由仁壽宮董監事、善心人士捐款，透過仁壽宮捐給部立桃園醫院，部立桃園醫院ICU病房原來只有一套，仁壽宮再捐贈一套，可提升醫院照顧、救治更多重症病患。

又，大園仁壽宮為將善心照亮各個角落，更在去（112）年成立「桃園市大園仁壽慈善會」，由陳光輝先生擔任理事長，帶領會員們推動冬令救濟、急難救助、捐贈物資、關懷弱勢及獨居老人等活動，發揮愛心回饋鄉里。包括立法委員涂權吉、市議員段樹文、徐其萬、游吾和、市府民政局長劉思遠、大園區長余誌松及仁壽宮董事長陳根德等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳傑憲賽前1天「神預言」應驗奪冠
辰己涼介承諾要練投了！祝賀台灣標記江國豪：等你的棒球用品
蔡其昌宣布：曾豪駒續掌WBC資格賽
林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」秒變臉　網狂罵：沒素質
恐怖情殺！內湖女宣告死亡
陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

森林火災好發期到　林保署偕社區做消防實地演練結合AED急救訓練

快訊／高雄新興、苓雅停電！422戶摸黑洗澡　原因待查明

中國海警船再擾金門海域　海巡署派艇對應強勢驅離

新北響應國際素食日　農業局推素食惜食餐廳

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

台灣隊長陳傑憲分享奪冠心得　「經由這次冠軍讓世界看見台灣」

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

辜仲諒傾全力愛台灣棒球　成就世界冠軍！ #12強

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

森林火災好發期到　林保署偕社區做消防實地演練結合AED急救訓練

快訊／高雄新興、苓雅停電！422戶摸黑洗澡　原因待查明

中國海警船再擾金門海域　海巡署派艇對應強勢驅離

新北響應國際素食日　農業局推素食惜食餐廳

中華隊接機災難！陳傑憲護妻兒動怒　免稅店「黃衣大軍」擠C位拍照

日本幼稚園學童鞋子一直神秘失蹤　 老師調監視器看到牠笑了

快訊／日籍強投菊池雄星「簽約天使」　3年合約高達20多億

國立空大空專桃園市校友協會成立　廖建智榮任首屆理事長

日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

竹山鎮公所推做環保賞燈會　12／4起做資源回收即享10元兌換券

賀中華隊奪世界冠軍！　福容桃園即起至11／29推超狂優惠

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

相關新聞

大園仁壽宮廟慶　首日捐血活動送烤鴨

大園仁壽宮廟慶　首日捐血活動送烤鴨

桃園市大園區仁壽宮董事長、也是前立委陳根德19日表示，仁壽宮是大園區的大廟，每年農曆10月25日是仁壽宮主神感天大帝來台187週年暨重建聖殿安座紀念日，該宮自11/20日(農曆10月20日)起舉辦為期6天的廟慶系列活動。大園仁壽慈善會理事長陳光輝說，首日於廟埕舉行捐血送烤鴨，歡迎民眾一起捐熱血，展愛心。

吃平安餐被捅他開槍報復　竹聯「仔仔」中彈

吃平安餐被捅他開槍報復　竹聯「仔仔」中彈

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

佳格以愛灌溉營養教育計畫前進台灣偏鄉

佳格以愛灌溉營養教育計畫前進台灣偏鄉

頂新和德攜手社區棒球志工　送愛到信望愛智能發展中心

頂新和德攜手社區棒球志工　送愛到信望愛智能發展中心

關鍵字：

大園仁壽宮廟慶平安餐公益捐贈

讀者迴響

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

F-16V戰機發射熱焰彈迎接台灣英雄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面