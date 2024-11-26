大園仁壽宮為期六天廟慶　平安餐、捐贈醫療設備祈庇佑桃園

▲大園仁壽宮廟慶隆重熱鬧。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政25日晚間，出席大園仁壽宮「感天大帝來台187週年紀念暨宣揚傳統民俗文化系列活動」表示，感天大帝來臺安座已有187年歷史，大園仁壽宮為慶祝安座紀念日，除了舉辦公益捐血，還有踩街及陣頭等一系列民俗文化活動，相當精彩，他代表市民祈求感天大帝繼續庇佑桃園風調雨順、國泰民安。

▲市長張善政出席大園仁壽宮廟慶。（圖／市府提供）

大園仁壽宮董事長、也是前立委陳根德表示，仁壽宮是大園區的大廟，每年農曆10月25日是仁壽宮主神感天大帝來台187週年暨重建聖殿安座紀念日，該宮自11/20日(農曆10月20日)起舉辦為期6天的廟慶系列活動。

今日(農曆10/25日)晚上6時，舉辦廟慶平安餐，同時捐贈部立桃園醫院一套150萬元的I C U病房血液淨化設備，該項設備由仁壽宮董監事、善心人士捐款，透過仁壽宮捐給部立桃園醫院，部立桃園醫院ICU病房原來只有一套，仁壽宮再捐贈一套，可提升醫院照顧、救治更多重症病患。

又，大園仁壽宮為將善心照亮各個角落，更在去（112）年成立「桃園市大園仁壽慈善會」，由陳光輝先生擔任理事長，帶領會員們推動冬令救濟、急難救助、捐贈物資、關懷弱勢及獨居老人等活動，發揮愛心回饋鄉里。包括立法委員涂權吉、市議員段樹文、徐其萬、游吾和、市府民政局長劉思遠、大園區長余誌松及仁壽宮董事長陳根德等均一同出席。