吃平安餐被捅他開槍報復　男右膝中彈身分曝光...竟是竹聯「仔仔」

▲綽號「仔仔」的竹聯幫平堂大哥(中)，日前持刀猛刺2人「腸子外露」，結果四個月後遭人開槍報復。（資料照片／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區在13日清晨6時許發生槍擊案件，槍手不滿5月間於信義區六張犁附近廟會活動聚餐時，被對方在酒後漏氣，甚至被持刀刺傷腹部，所以在13日夥同2名男子一起前往呂姓男子的住處報復，朝呂姓男子連開2槍導致右膝蓋中彈，呂父也受傷，而中槍男子就是綽號「仔仔」的竹聯幫平堂大哥。

警方調查，29歲的詹姓男子，在13日凌晨6時許，夥同33歲的呂姓男子、26歲的林姓男子，前往北市信義區一處民宅，朝39歲的呂開槍，導致呂的右膝中彈，呂父的腳底也中槍，事後3人也攜槍到派出所。

▲他不滿被竹聯幫平堂大哥持刀桶殺，在4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後趕往現場查看，並且發現中彈的2人，並將2人送往醫院救治，目前詹姓槍手也主動交付2把手槍以及剩餘的8顆子彈，另外還有2個彈匣，全案目前朝殺人未遂偵辦。警方初步研判，整個犯案過程僅詹1人，其餘2人正在釐清狀況。全案移送台北地檢署後詹遭檢方聲押，另兩人1萬元交保。

據悉，詹姓男子因為在5月間，參加信義區六張犁某宮廟舉辦的平安餐晚宴，席間因為喝酒與呂姓男子發生口角衝突，最後被呂持刀狂捅，當時嚴重到臟器外露，在事隔4個月後竟然開槍報復，投案後因腹部舊疾復發也一併送往醫院觀察，由警方派人到場戒護。

據了解，這次被槍擊的呂姓男子綽號「仔仔」，為竹聯幫平堂大哥，原本跟著前任平堂堂主田震宇，田也是前往彰化參加宮廟平安餐晚宴被狙殺，呂向來是信義區當地的頭痛人物，沒想到因為參加宮廟活動持刀桶傷人，在4個月後遭開槍報復。