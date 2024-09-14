　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃平安餐被捅他開槍報復　男右膝中彈身分曝光...竟是竹聯「仔仔」

▲▼ 松山慈祐宮舉辦平安餐會，3人爆發口角時，呂姓男子持刀砍傷2人。（圖／記者劉昌松攝）

▲綽號「仔仔」的竹聯幫平堂大哥(中)，日前持刀猛刺2人「腸子外露」，結果四個月後遭人開槍報復。（資料照片／記者劉昌松攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區在13日清晨6時許發生槍擊案件，槍手不滿5月間於信義區六張犁附近廟會活動聚餐時，被對方在酒後漏氣，甚至被持刀刺傷腹部，所以在13日夥同2名男子一起前往呂姓男子的住處報復，朝呂姓男子連開2槍導致右膝蓋中彈，呂父也受傷，而中槍男子就是綽號「仔仔」的竹聯幫平堂大哥。

警方調查，29歲的詹姓男子，在13日凌晨6時許，夥同33歲的呂姓男子、26歲的林姓男子，前往北市信義區一處民宅，朝39歲的呂開槍，導致呂的右膝中彈，呂父的腳底也中槍，事後3人也攜槍到派出所。

▲▼北市槍擊原因曝光，他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他不滿被竹聯幫平堂大哥持刀桶殺，在4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後趕往現場查看，並且發現中彈的2人，並將2人送往醫院救治，目前詹姓槍手也主動交付2把手槍以及剩餘的8顆子彈，另外還有2個彈匣，全案目前朝殺人未遂偵辦。警方初步研判，整個犯案過程僅詹1人，其餘2人正在釐清狀況。全案移送台北地檢署後詹遭檢方聲押，另兩人1萬元交保。

據悉，詹姓男子因為在5月間，參加信義區六張犁某宮廟舉辦的平安餐晚宴，席間因為喝酒與呂姓男子發生口角衝突，最後被呂持刀狂捅，當時嚴重到臟器外露，在事隔4個月後竟然開槍報復，投案後因腹部舊疾復發也一併送往醫院觀察，由警方派人到場戒護。

據了解，這次被槍擊的呂姓男子綽號「仔仔」，為竹聯幫平堂大哥，原本跟著前任平堂堂主田震宇，田也是前往彰化參加宮廟平安餐晚宴被狙殺，呂向來是信義區當地的頭痛人物，沒想到因為參加宮廟活動持刀桶傷人，在4個月後遭開槍報復。

ET快訊
獨／陸男直衝林口！　上岸畫面曝光
21架次共機、6艘共艦擾台！　空軍調派IDF、F-16分擔幻
快訊／陸男駕橡皮艇直衝林口！
YTR安森搶救7天仍未脫險　最新病況曝光！妻：他眼角落淚
信義區槍響　中彈男竟是竹聯幫大哥！
快訊／大雨開轟高雄！　小港機場暫停地面作業「航班延誤」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

達摩洞砍7人！惡男買刀換鞋壯膽　「砍不多就不能判死」下場曝光

獨／陸客偷渡上岸畫面曝！划橡皮艇赤腳抵台　全身曬傷脫水送醫

陸客划橡皮艇偷渡！寧波出發躲雷達偵測到林口　稱負債想來台生活

吃平安餐被捅他開槍報復　男右膝中彈身分曝光...竟是竹聯「仔仔」

泰國女滯留台灣想打工賺錢「語言不通錢花完」報警抓自己

目睹監視器拍到妻5天激戰小王4次　綠帽尪怒告討150萬元

快訊／國3南下南港交流道「6車連環撞」！　7人受傷送醫

快訊／國3南下南港段「6車追撞」！車流紫爆　緊急應變小組成立

駕駛切西瓜式轉彎撞飛斑馬線行人　他滾2圈才停下

快訊／國三南下南港段6車連環撞！死傷不明　多救護車待命

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

邦喬飛拍MV意外救人一命　成功勸阻跳橋女

十盛新品華麗登場！限定乳牛杯、1公升十勝鮮乳等你帶回家

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

騰訊回應情侶辦公室吵架事件

柯文哲被羈押、兒女不敢回家　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

達摩洞砍7人！惡男買刀換鞋壯膽　「砍不多就不能判死」下場曝光

獨／陸客偷渡上岸畫面曝！划橡皮艇赤腳抵台　全身曬傷脫水送醫

陸客划橡皮艇偷渡！寧波出發躲雷達偵測到林口　稱負債想來台生活

吃平安餐被捅他開槍報復　男右膝中彈身分曝光...竟是竹聯「仔仔」

泰國女滯留台灣想打工賺錢「語言不通錢花完」報警抓自己

目睹監視器拍到妻5天激戰小王4次　綠帽尪怒告討150萬元

快訊／國3南下南港交流道「6車連環撞」！　7人受傷送醫

快訊／國3南下南港段「6車追撞」！車流紫爆　緊急應變小組成立

駕駛切西瓜式轉彎撞飛斑馬線行人　他滾2圈才停下

快訊／國三南下南港段6車連環撞！死傷不明　多救護車待命

海上巨獸！「西馬內克號」交付美軍

達摩洞砍7人！惡男買刀換鞋壯膽　「砍不多就不能判死」下場曝光

比已讀不回還敷衍！「LINE打2字」瞬間被惹怒　一票年輕人愛講

高雄鶴茶樓4分店突改「永久歇業」！釣出總部回應：未收到通知

暗黑林襄爆當小三！直擊百萬已婚YTR「球場偷吃」遭公審　親密照瘋傳

嘉義布袋連5震！10:13規模3.9極淺層地震　最大震度3級

膝傷反覆　戴資穎：隨時可能要退役

「法官」賈吉52轟出爐！終結生涯最長16場空窗　滿貫砲逆轉紅襪

「28人烤肉趴」公司只給1萬　他看傻！網曝超狂清單：一定飽

獨／陸客偷渡上岸畫面曝！划橡皮艇赤腳抵台　全身曬傷脫水送醫

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

快訊／國3「6車追撞」！緊急應變小組成立

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

即／京華城案轉被告　黃景茂500萬交保

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

快訊／國三南下南港段6車連環撞　死傷不明

沈慶京行賄遭收押　室友今出所曝真實狀況

快訊／國3南6車連環撞！7人受傷送醫

柯文哲保險箱被搜出冷錢包？檢廉嚴正澄清

三重高中生6打4變血案！竟因女友的這個

陸客划橡皮艇偷渡　寧波出發躲雷達偵測到林口

信義區3煞槍擊父子檔！警依殺人未遂移送

基隆阿嬤失聯15天找到了！家屬淚謝搜救人員

吃平安餐被捅他開槍報復　竹聯「仔仔」中彈

更多熱門

相關新聞

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

他吃平安餐被桶　4個月後開槍報復

北市信義區今天（13日）清晨6時許發生槍擊案件，槍手不滿5月間於信義區六張犁附近進行廟會活動時，被39歲的呂姓竹聯幫份子酒後漏氣，甚至被持刀刺傷腹部，臟器外露險喪命，於是夥同2名男子一起前往呂姓男子的住處報復，朝呂右膝蓋開槍，呂父則被流彈打到，3嫌事後也帶著2把手槍、8顆子彈前往派出所投案。

2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝

2人吃平安餐遭捅肚腸外露　狠男黑幫背景曝

埔里寶湖宮天地堂地母廟連7天供平安餐慶地母至尊聖誕　

埔里寶湖宮天地堂地母廟連7天供平安餐慶地母至尊聖誕　

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　黑幫操盤台加運毒

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　黑幫操盤台加運毒

關鍵字：

平安餐平堂竹聯幫.

讀者迴響

熱門新聞

成吉思汗客人遭壓頸　館長直播回應了

年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏爛整片1年就過世

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

《原子少年》成員爆渣男！網紅女友淚揭5女受害

于北辰被爆超領退休俸　退輔會回應

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

邱毅：「那個人」是民眾黨最大內鬼

即／花蓮台9線164.5k土石流！雙向阻斷

女童8樓墜落　保全當肉墊救一命

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

快訊／國3「6車追撞」！緊急應變小組成立

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

0056、00878、00919超狂加薪公開　想月配1萬最低不到104萬

更多

最夯影音

更多

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

正妹Coser豔陽穿橡膠裝1hr 　「汗積成水球」脫下流成一攤

《延禧攻略》吳謹言宣布結婚！　「今天領證」嫁給小2歲洪堯

情侶「孵蛋器」助興裸體墜樓亡 女友送辦 ｜20240913 ET午間新聞

陸男旅美行李被用丟的！　無奈嘆：對亞洲人態度差

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面