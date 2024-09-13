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社會 社會焦點 保障人權

信義區父子檔遭槍擊！　吃平安餐被捅「臟器外露」4個月後開槍報復

記者邱中岳／台北報導

北市信義區今天（13日）清晨6時許發生槍擊案件，槍手不滿5月間於信義區六張犁附近進行廟會活動時，被39歲的呂姓竹聯幫份子酒後漏氣，甚至被持刀刺傷腹部，臟器外露險喪命，於是夥同2名男子一起前往呂姓男子的住處報復，朝呂右膝蓋開槍，呂父則被流彈打到，3嫌事後也帶著2把手槍、8顆子彈前往派出所投案。

▲▼北市槍擊原因曝光，他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市槍擊原因曝光，他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，29歲的詹姓男子，在13日凌晨6時許，夥同33歲的呂姓男子、26歲的林姓男子等2人，前往北市信義區一處民宅，並朝39歲的呂連開2槍，導致呂右膝蓋中彈，流彈也擊中呂父（66歲）右腳底，3人事後也攜槍彈到派出所投案。

警方獲悉後趕往現場查看，並且發現受傷的父子檔，並將2人送往醫院救治，目前詹姓槍手也主動交付2把手槍以及剩餘的8顆子彈，另外還有2個彈匣，全案目前朝殺人未遂偵辦，警方初步研判，整個犯案過程僅詹1人，其餘2人正在釐清狀況。

▲▼北市槍擊原因曝光，他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後跑到呂男家中開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼北市槍擊原因曝光，他吃平安餐被桶到臟器外露，4個月後開槍反擊。(圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，詹姓男子因為在5月間參加信義區六張犁某宮廟舉辦的平安餐晚宴，席間因為喝酒與呂發生口角衝突，最後被呂持刀捅傷，當時嚴重到臟器外露，呂當時還被羈押，沒想到離開看守所後，對方竟在4個月後持槍上門報復，而詹投案後因腹部舊疾復發，也一併送往醫院觀察，由警方派人到場戒護。

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