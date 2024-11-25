台語版《仲夏夜之夢》　阮劇團《熱天酣眠》傳遞愛與文化

▲傳遞愛與文化的力量，「備胎合作社」牽起愛的連線 。（圖／阮劇團提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市多年來持續推動藝文扎根及教育推廣，大力支持藝文發展、扶植嘉義在地團隊，特別企劃「嘉義在地特色劇場」系列節目，本次隆重推出深耕嘉義在地的TAIWAN TOP演藝團隊「阮劇團」回嘉演出臺語經典改編系列的第3號作品《熱天酣眠—可愛的人》，將於11月29日(五)晚上19時30分在市音樂廳演出，邀請市民朋友一同入廳欣賞深具幽默感人又臺味十足的戀愛系舞台劇。

「阮劇團」此次推出的台式經典台語劇作品《熱天酣眠》戀愛精華版，取材自莎士比亞的世界名著《仲夏夜之夢》為靈感，融入南部文化與宮廟元素，重新詮釋愛情故事。劇中角色化身「備胎模範生」，幽默又感人，讓觀眾在笑聲中重新審視愛情，希望帶給觀劇民眾青春、浪漫等別具一格的舞台體驗；除了廳內舞台劇演出外，本次還有豐富多元的廳外演出、交流活動及主題展覽。

文化局表示，音樂、舞蹈、戲劇等表演藝術的進展與推動，一直是我們所努力的方向，促進本市表演藝術環境發展，培育在地藝文創作人才，扶植在地傑出的特色團隊，支持表演藝術多元發展，打造本市專屬藝文品牌為目標，吸引更多喜愛藝文活動觀眾參與，開發本市欣賞藝文人口，帶動觀光商機、彰顯本市藝術水平與能量。

《熱天酣眠》是阮劇團「台語演經典」系列第三號作品，首演於2013年。全劇源自莎士比亞世界名著《仲夏夜之夢》，以南部文化與宮廟元素為經緯，改編為具有在地風情的本土台語劇。這次將《熱天酣眠》淬煉為《熱天酣眠－可愛的人》，強調劇中對愛情的討論，也希望能成為觀眾們對莎劇的入門磚。此劇內容述說著兩隊年輕情侶愛而不得的故事，內容幽默感人，劇中的每一位角色都可堪稱為「備胎模範生」，將愛情的困境轉化為創意與娛樂，邀請所有單身、愛而不得，或想被愛包圍的人一起沉浸在愛的世界中。

《熱天酣眠》嘉義場將於11月29日在嘉義市政府文化局音樂廳及戶外廣場演出。自15時開始直至晚上21時30分，一系列新鮮有趣的活動、演出與派對，多元互動活動，拉近年輕人與戲劇的距離，邀請市民好朋友們一同入廳欣賞，廳外同樂，免費索票頁https://www.accupass.com/go/UBlovers。