中華隊奪冠通訊行祭超狂優惠　三星S24降破萬、iPhone16Pro也下殺

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中華隊奪冠通訊行祭超狂優惠　三星S24直降1.3萬、iPhone16Pro也下殺

記者蘇晟彥／綜合報導

中華隊在第三屆世界12強棒球賽上，力克地主隊拿下冠軍，也是中華隊睽違32年再戰冠軍賽的榮耀，對此，舉國同歡、不少企業都祭出「愛國優惠」，通訊門市「傑昇通信」也祭出手機超殺優惠，即日起到27日，iPhone 16 Pro（256GB）只要37,790元、三星Galaxy S24 Ultra直降1萬3，以及多款免萬元手機，與全台民眾同歡。

▼中華隊拿下12強冠軍舉國同歡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

傑昇通信公佈，即日起至11月27日限時3天，祭出指定TOUGHER 9H鋼化玻璃滿版保護貼，可享兩件990元優惠，換算下來一件495元，全型號都適用；還有iMOS滿版2.5D玻璃保護貼每片1,190元，以及iMOS滿版2.5D防窺玻璃保護貼、磨砂（霧面）玻璃保護貼每片1,490元，三種規格同享買一送一，限最新的iPhone 16系列型號適用。

這場冠軍賽對日本與台灣都有不同的意義，台灣及日本都拿出了全力應戰，最後台灣成功突破重圍，奪得冠軍，從原先的不被看好，至今創下歷史紀錄，傑昇通信加碼推出iPhone 16 Pro（256GB）37,790元，結帳現省2,610元、iPad Air 10.9第十代WiFi（64GB）只要10,390元、AirPods Pro（第二代）等全面8折起。

不只果粉可以撿便宜，傑昇通信更祭出多款四千元有找的熱門夯機，包含只要新台幣3,190 元，就能買到IP54防塵防水與AI通話降噪的realme C61；還有具備45W超級閃充，並搭載360°抗摔設計，結合軍規抗衝擊認證的新一代國民機OPPO A3x，空機價3,290元。內建6.88吋大螢幕、5,160mAh大電量手機的紅米14C（4GB/128GB）最低價4千有找。

傑昇通信奪冠優惠，大推全台最賣旗艦三星Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB），市場上少有的4鏡頭配置，主鏡頭高達2億畫素，搭配1,200萬畫素的超廣角鏡頭和兩顆1,000萬和5,000萬的長焦鏡頭、雙望遠鏡頭規格，以及有史以來最大、最亮的顯示螢幕，以直降13,310元的冠軍價，只要30,590元。

▲▼ 傑昇通信提供。

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