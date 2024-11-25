「看的是球賽、感受的是人生」　黃暐瀚：沒有不放棄哪來的美滿果實

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊長陳傑憲5局上的致勝3分砲，帶領台灣以4比0擊敗日本，創下隊史上最佳成績。對此，媒體人黃暐瀚25日表示，眼裡看的是球賽，心中感受的，卻是人生。如果沒有前四局的「不放棄」，第五局「美滿果實」怎會到來？順局時要謹慎，逆局時有笑容。

黃暐瀚表示，靠著心靈捕手林家正的五局陽春砲，以及台灣隊長陳傑憲的追加三分全壘打，中華隊終場順利以4:0完封日本，拿下「世界棒球12強賽」的世界冠軍。

黃暐瀚直言，眼裡看的是球賽，心中感受的，卻是人生。如果沒有前八場的努力，沒有冠軍賽前四局的「堅忍、拚鬥、不放棄」，第五局的「美滿果實」，怎會到來？

黃暐瀚提到，三局上原本中華隊有一次很好的機會，一三壘有人（林立、陳晨威），陳傑憲打擊！沒想到打擊正夯（第一次打擊就是二壘安打，大會打擊率破六成的本屆打擊王）的陳傑憲這球卻擊出了內野滾地球，日本野手直接傳二壘封殺，結束了中華隊極好的得分機會。

黃暐瀚指出，陳傑憲當時雙手振臂一拍，為錯失的得分機會惋惜，但臉上依舊有笑容！代表享受比賽，代表充滿自信，代表絕不放棄！

黃暐瀚說，到了四局下，日本進攻，無人出局，一壘有人。當時無論台日雙方誰先得分，對手都將「壓力山大」，一支中左外野的深遠高飛球，陳傑憲從中外野一路狂奔，跑到跟左外野手陳晨威都會合了，沒收掉一支「二壘安打」。第二棒又是陳傑憲！中外野高飛球，再次接殺！第三棒打出一二壘之間強勁滾地球，岳東華不要命的飛撲，擋下了穿越球的機會，傳一壘，刺殺出局！

黃暐瀚再說，撐過了辛苦的前三局，度過了驚險的第四局，第五局的大局，終於就跟著來了，這就是亢龍有悔、福禍相倚的道理。

最後，黃暐瀚強調，順局時，要謹慎！逆局時，有笑容！這支中華隊，團結、自信、樂觀、堅忍、靈活、強大！為台灣拿下了得來不易的世界冠軍！

▼世界12強棒球賽東京複賽，台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▼世界12強棒球賽，捕手林家正。（圖／記者李毓康攝）