台日美搶世界前三名　AIT：友誼繼續前行！並肩帶給世界更多感動

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

世界12強棒球錦標賽，24日晚間舉行冠軍戰，台灣隊以4比0完封日本隊，寫下32年來史上最佳成績；而日本、美國分別拿下亞軍與季軍。美國在台協會（AIT）晚間表示，恭喜台灣、日本與美國，拿下這屆賽事前三名，這是歷史性的一刻，讓我們場上場下，友誼繼續前行，並肩帶給世界更多感動。

24日中午先舉行季軍戰，美國隊挑戰委內瑞拉，最終美國以6比1戰勝委內瑞拉，收下本屆12強賽季軍。美國在台協會當時透過社群，表達對台灣民眾支持跟加油的感謝，並稱台美關係史上最佳，還替晚間要展開的「台日冠軍戰」加油，且開玩笑說，「今天看球終於不用精神分裂」、「好朋友一起站上頒獎台」。

在台灣確定摘冠，日本居亞軍後，美國在台協會再次發文表示，恭喜台灣獲得2024年世界12強棒球賽冠軍，也佩服日本發揮一流的韌性與球技，打出一場感動人心的比賽。

美國在台協會表示，相信今晚三個小時的心跳與淚水，會留在許多人心中很久、很久，「恭喜台灣、日本與美國，拿下這屆賽事前三名，這是歷史性的一刻，讓我們場上場下，友誼繼續前行，並肩帶給世界更多感動」。