陳傑憲全壘打「胸口狂做1手勢」　球迷飆淚：台灣人都懂

▲陳傑憲轟3分砲「跑壘做1手勢」全場熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

世界12強賽冠軍戰中華隊以4比0擊敗日本，在最關鍵的第5局上半中，「台灣隊長」陳傑憲轟出3分全壘打，跑壘過程中用雙手食指、拇指在胸前畫了一個框，有網友好奇「那個手勢是什麼意思」。對此，有知情的粉絲指出，那個手勢是在比Taiwan，「怎麼能不感動！」

中華隊24日迎戰日本隊，由林昱珉擔任先發投手，比賽進行到第4局仍是0比0，直到第5局由林家正開轟，幫助中華隊以1比0先馳得點，陳晨威隨後也敲出右外野安打，林立則選出保送，接著陳傑憲轟出3分砲，讓中華隊一舉將比數拉到4比0。

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▲陳傑憲的手勢是在呼應隊友潘傑楷在打贏美國後的記者會上穿著胸口印有「Taiwan」的球衣，手勢的位置剛好就是Taiwan字母的位置。（圖／記者林敬旻攝）

陳傑憲在跑壘過程中，突然用雙手的食指、拇指在胸前畫了一個框，畫面一出立刻引發網友熱烈討論，好奇「那個手勢是什麼意思」。對此，有網友回答，那個手勢應該是在呼應隊友潘傑楷，潘傑楷在對陣美國隊後的記者會上穿著胸口印有「Taiwan」的球衣，手勢的位置剛好就是Taiwan字母的位置。

其他網友看了也紛紛表示．「勇敢說出來，我們來自台灣」、「真的是很細緻的男人」、「就算上面沒寫台灣，手勢一出大家都知道」、「好想要國家隊的衣服上面直接印上Taiwan，讓選手可以光明正大的慶祝」、「經潘選手的介紹後，已看得懂是Taiwan了」。

【陳傑憲手勢畫面請點此】