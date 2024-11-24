中華隊的幸運武器！日媒詢問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚

▲世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟拿著骰子道具，期望每次都骰到六 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

世界棒球12強賽中，今（24）日晚間的冠軍賽中，將由我中華隊（台灣隊）在東京巨蛋對上地主隊日本。不過，在中華隊牛棚與休息區中，那一顆非常顯眼的巨大骰子，就連日本媒體也感到相當好奇，認為那一顆骰子肯定是順利讓台灣闖入決賽的「謎樣」秘密武器。

根據日媒《Number》報導，在昨（23）日晚間的台日大戰中，儘管台灣最終以6分不敵9分的日本隊，不過「6」這個數字對於台灣而言，似乎是象徵幸運的數字，而在板凳席上的大型塑膠骰子，成功吸引眾人目光，就連日本當地記者都十分好奇，為何每當台灣獲得進攻得分的機會，工作人員就會開始擲起塑膠骰子。

日本記者相當好奇，「究竟會擲出什麼數字呢？」

於是，日本媒體向現場一名來自台灣媒體的女記者詢問。女記者回道，「如果擲骰子丟出1這個數字，代表運氣不好；不過如果丟出6，就代表很幸運。但是，這顆骰子不管哪一面，上面的數字都是6。因此它代表著，無論何時，都能夠有幸運女神的到來。這顆骰子是放置在長椅上的幸運物。」

日媒記者也發現，其實該顆骰子確實被台灣的工作人員動了手腳，每一面的數字都被貼上6個黑點。

報導也指出，其實這顆骰子是當初台灣投手郭俊麟2015至2019年效力西武獅隊時，由球迷送給他的禮物，因為當時郭俊麟的表現起伏大，被形容每一次出賽都像是擲骰子，現場表現與實力不太穩定，因此期盼他上場時能夠像擲骰子般，都能擲出「6」這個最大的幸運數字，表現出最優秀的實力。

原本該顆塑膠骰子只有2面的數字是6，最終經過工作人員貼上黑點，才會變成每一面的數字都是6。

日本網友留言，「是綜藝節目《周三怎麼樣》（台譯玩轉世界瘋很大）的骰子旅行嗎？」