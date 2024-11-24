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照胃鏡「竟成植物人」！人妻心臟驟停　救回一命已腦傷

▲▼住院,醫院,病房,病床。（圖／CFP）

▲35歲人妻在韓國照胃鏡，未料心臟驟停，成為植物人。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

南韓一名35歲人妻接受全身健康檢查，卻在照胃鏡時心臟驟停，儘管急救之後撿回一命，卻陷入植物人狀態。她的丈夫把醫院告上法院，卻因為法律程序及醫師罷工，至今仍在苦苦掙扎。

35歲的唐明艷（Tong Ming Yan，音譯）來自新加坡，與韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok，音譯）育有4歲兒子及1歲女兒。他們在南韓生活2年之後，原訂6月搬回新加坡，已經訂好機票、安排好工作，甚至把一半家當寄回去，未料發生憾事。

根據《海峽時報》取得的醫療報告，唐明艷在仁川一間醫院接受總價35萬韓元（約新台幣8114元）的全身健康檢查，卻在照胃鏡時心臟驟停，雖然20分鐘之後救回來，卻已經發生不可逆的腦損傷。

唐明艷在加護病房住了4個月，終於在8月轉入照護中心，現在必須使用呼吸器，儘管經常眨眼睛，但似乎對任何事物都沒有反應，過去4個月以來，病情也都沒有好轉。

37歲丈夫張仲碩以醫療疏失為由，把醫院告上法庭，但已經被3間醫院拒絕進行獨立醫療評估，而這是韓國醫療訴訟要求的標準程序。按照規定，每間醫院都有2周時間可以考慮，但也有權拒絕。此外，南韓的醫護罷工也仍在持續中。

張仲碩把2個孩子送回老家，交給爸媽照顧，自己則在家鄉與仁川兩地跑，同時承擔每月1萬新幣（約新台幣24萬元）的醫療費。他表示，如果放棄醫療評估，就意味著放棄訴訟，也「代表我們耗時7個月的等待毫無意義。」

事故發生後，張仲碩被醫院告知，妻子的心臟「太虛弱」。但他指出，儘管唐明艷體重過輕，身高162公分只有39公斤，卻沒有任何健康問題，「她的母親和妹妹跟她一樣身材嬌小，沒有任何健康問題。明艷還自然產兩次，沒有任何問題。」

新加坡伊麗莎白諾維娜醫院的韋俊韜醫生向《新明日報》表示，照胃鏡時心臟驟停的情況極其罕見，潛在原因可能包括鎮靜劑劑量太大，導致病患睡得太深、胃中液體倒流回肺部，引起感染或心律異常等。不過，他25年來替2萬多名病患照過胃鏡，從沒有遇過類似案例。

目前，韓國公衛部門及醫院都拒絕回應，唐明艷家屬已經聯繫新加坡駐首爾大使館尋求幫助。

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