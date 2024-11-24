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COP29達成3千億美元融資協議　助貧國應對氣候變遷

▲▼ 2024年聯合國氣候峰會（COP29）在亞塞拜然首都巴庫登場。（圖／路透）

▲2024年聯合國氣候峰會（COP29）在亞塞拜然首都巴庫登場。（圖／路透）

文／中央社巴庫24日綜合外電報導

全球今天通過一項經過激烈談判的氣候協議，承諾歷史上排放大量污染物的富裕國家每年提供3000億美元資金，支援要求更多資金以應對全球暖化危機的貧窮和脆弱國家。

法新社和路透社報導，經過兩週的混亂談判和不眠之夜，近200個國家於清晨時分，在亞塞拜然的一座體育場屋頂下敲定這項充滿爭議的融資協議。

各國針對氣候融資問題上長期存在的分歧一直努力協調。睡眠不足的外交官們聚在一起，神色焦急，在協議通過前仍在全體會議場上不斷修訂最後的措辭。

談判一度瀕臨破裂，開發中國家數次憤而離席，並威脅如果富國不提供更多資金，他們將退出協商。

最終，儘管他們多次強調寧缺毋濫，這些國家還是沒有阻撓協議的通過，即使協議內容遠未達到他們的期望。

最終協議承諾已開發國家在2035年前，每年至少提供3000億美元，協助開發中國家推動發展綠色經濟，並應對更嚴重的災害。

這一金額高於目前富國提供的1000億美元，但此一承諾將於2025年到期，也高於22日草案中提議的2500億美元。

在地球再次創下氣溫紀錄，且面臨愈加頻繁的致命災害之下，一些國家指責亞塞拜然這個出口石油與天然氣的獨裁國家，缺乏應對當前局勢的經驗和意願。

這項協議遭開發中國家批評，認為其力度不足，但聯合國聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書史帝爾（Simon Steill）稱這是人類的一份保單。

在協議通過後，史蒂爾說：「這是一段艱難的旅程，但我們最終達成了協議。」

「這項協議將促進潔淨能源的蓬勃發展，並保護數十億人的生命。它將幫助所有國家共享大膽氣候行動帶來的巨大利益，包括更多的就業機會、更強的經濟成長，以及為所有人提供更便宜和更清潔的能源。」

「但就像任何保單一樣，只有按時支付全額保費，才能真正發揮作用。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

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