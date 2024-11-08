川普當選「全球氣候政策遇亂流」　彭啓明示警：審慎因應並微調

▲環境部長彭啓明坦言，川普回歸後，全球氣候政策將遇到亂流。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

川普首次當選美國總統後退出巴黎協議，如今他的回任也讓外界擔憂事件重演。環境部長彭啓明今（8日）坦言，川普當選將對全球氣候政策帶來亂流，在淨零減碳與氣候變遷作法上可能和過往不同，環境部將審慎因應，並建議內閣要留意國際情勢，但在考慮淨零路徑與國際需求環境下，台灣在淨零轉型仍會往前走。

COP29氣候峰會下周一（11日）起至22日在亞塞拜然巴庫舉行登場，台灣至今未受邀。環境部長彭啓明今日表示，環境部除了派員參加現場相關活動之外，會議期間設立戰情室，透過線上參與彙整大會相關資料，做為我國淨零路徑與氣候政策推動參考。

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彭啓明回憶說，擔任天氣風險公司總經理時，曾以民間身分連續參加11次COP會議，可惜因為官方身分與國際壓力，成為全球唯一未受邀請參與COP29的環境部長。他也提到，8年前川普當選後，當時參與COP會議的人都很恐慌，未來在全球氣候政策可能因川普回歸而受到亂流影響。

彭啓明坦言，川普任期內退出巴黎協定，後來拜登上任後重新加入，造成全球淨零進度蹉跎四年，隨著川普回歸，在環保部分可能維持過去基調，包括重視石化產業、綠能暫停等，但實際的狀況，仍要等川普上台之後才會明朗，屆時也才會有比較明朗的因應策略。

面對川普可能帶來亂流，彭啓明表示，環境部將會審慎因應，「謀定而後動」，並建議內閣要留意國際情勢，但台灣不會放棄淨零目標，在考慮淨零路徑與國際需求環境下，台灣在淨零轉型仍會往前走，但會做一些微調。