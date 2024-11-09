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聯合國氣候峰會「COP29」11／11即將登場　5大重點一次看

▲▼2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。（圖／路透）

▲2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。（圖／路透）

文／中央社

2024年聯合國氣候峰會（COP29）即將在亞塞拜然首都巴庫登場。在11到22日會議期間，尤其將聚焦於如何為開發中國家提供氣候行動資金、淘汰化石燃料具體時程等議題。

以下綜合倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）、國際特赦組織（Amnesty International）等團體彙整本屆氣候峰會相關重點。

COP29是什麼？

COP指的是聯合國氣候變化綱要公約締約方會議（Conference of the Parties of the UNFCCC），即俗稱的聯合國氣候變化大會或氣候峰會，各國政府齊聚一堂討論如何遏止暖化、應對氣候變遷。

締約方指的是參與1992年通過、1994年生效聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）國家。目前締約方有197國，今年在巴庫是締約方第29次會議，簡稱COP29。

繼去年COP28在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行後，COP29今年於亞塞拜然的巴庫召開，出現連續兩年由石油國家舉行氣候峰會。

COP29重點與議程

COP29已被視作「融資締約方會議」（the finance COP），因為擴大氣候融資是本屆的重中之重。氣候融資是指幫助低收入國家轉型為零碳經濟，以及協助受氣候變遷衝擊最嚴重社區適應所需的資金。COP29一大目標是增加資金並為日後氣候融資訂定新目標。

目前巴庫方面公布的議程，11月11日為開幕典禮，12-13日是各國領袖共聚的世界氣候行動峰會。14日討論融資、投資與貿易；15日聚焦能源、和平與復原；16日討論科技、數位與創新。

17日休息日；18日討論人權、兒少、衛生與教育；19日聚焦農糧、水源；20日討論都市化、交通與觀光；21日著眼自然與生物多樣性、原住民、性別平等、海事等議題；22日最終協商。

哪些人與會？

世界領導人、部長和談判代表齊聚締約方會議，會商、敲定共同應對氣候變遷及衝擊的各項計畫；民間團體、企業、國際組織和媒體會觀察峰會過程以提高透明度。

本屆COP29峰會預計將有4萬至5萬名各界代表與會，包含來自聯合國所有成員國、巴勒斯坦、教廷、庫克群島及歐盟等各方政府代表。與會國家都是1992年聯合國氣候變化綱要公約締約方，大多也加入2015年的巴黎氣候協定。

何謂氣候目標？COP29重要性在哪？

根據2015年達成的巴黎協定（Paris Agreement），197國同意致力降低暖化，讓本世紀結束前的氣溫增幅相較工業化前不超過攝氏2度，力求壓在1.5度以內，此即所謂「氣候目標」。

聯合國旗下的政府間氣候變遷問題小組（IPCC）表示，1.5度目標對世界免於氣候變遷釀災至關重要。然而若按目前各國努力的程度，到本世紀結束時全球氣溫恐將上升攝氏2.6至3.1度。

氣候融資錢從哪來？

若按聯合國氣候變化綱要公約和巴黎協定，氣候融資必須來自歷史上對造成氣候變遷負有最大責任的高所得國家；另根據國際人權法，所有具備足夠能力的國家須有所貢獻。

然而氣候融資是最棘手的協商議題之一。之前的氣候融資目標是2020到2025年間，已開發國家每年向開發中國家提供1000億美元，但直到2022年才首次做到，比原訂晚兩年，且還被指責金額有很多是重複計算所堆高，實際金額恐不到。

這次COP29要商定「新的氣候融資集體量化目標」（NCQG），以反映開發中國家的需求和優先事項。儘管估計方式各有差異，但外界普遍認為新的氣候融資規模是從幾兆美元起跳而非幾百、幾千億。國際特赦組織和氣候社運圈呼籲應訂下每年至少1兆美元的目標。

目前各方對誰應出錢、應出多少錢支付多少、資金應採取何種形式（貸款或捐助，將攸關債務危機惡化與否）等存在重大分歧。已開發國家始終要求中國、印度等收入較高的開發中國家出資，後者則強力反擊已開發國家的盤算。

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