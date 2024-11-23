嘉義縣太子文化季電音+美食　打造不一樣的宗教體驗　

▲▼ 第15屆太子文化季11月24日將在朴子市熱鬧登場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

第15屆太子文化季將於24日於朴子太子會廣場盛大登場，22日舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁、副議長陳怡岳兼朴子電音三太子發展協會理事長、朴子太子會榮譽會長黃基全等人出席，開場由電音三太子演出，熱情邀請民眾參加年度民俗文化盛事，欣賞融入創新巧思的陣頭。





翁章梁說，活動當天還有20多攤朴子在地美食免費提供，民眾在享受精彩歌舞演出之餘，還能享受道地的好滋味，可說是一場視覺與味覺的極致體驗，歡迎熱愛太子文化的好朋友們，24日下午5點一起到朴子太子會廣場(朴子藝術公園後方)共襄盛舉。

起源於朴子的電音三太子，是嘉義縣最具代表性的宗教文化特色之一，已連續舉辦15年的太子文化季更是嘉義年度盛會，太子文化季有別於地方傳統廟會，活動內容充滿創意，新世代的思維融入傳統陣頭文化，活潑有趣，掀起宗教文化新風潮。

▲嘉義縣副議長陳怡岳介紹太子文化季 。（圖／嘉義縣政府提供）

陳怡岳介紹，成立38年的「朴子太子會」將傳統廟會文化發揚光大，除在台灣各地演出外，更順利推展電音三太子躍上國際舞台，在大陸、日本、澳門等地都有太子會團員表演的足跡，能夠將太子爺至義至孝、敢做敢當的精神散播到全球各地，贏得國內外民眾的肯定與喜愛，實在是一件很不容易的事，希望大家能夠繼續支持，將嘉義在地的天星新村藉由太子文化季的活動，提升為馳名國際的「太子村」。

太子文化季今年邀請歌手邱軍、楊淨宇、JKL封面女神星野優、網紅天團惡魔舞團、皇后舞團、女神降臨、跳跳糖等團體演出，現場還有鄉鎮廟口美食展、DJ派對，邀請鄉親一起參加年度宗教文化饗宴。