板橋「大」廟妙雲宮為民植福　連3天辦福儀式免費供應福食

▲位於新北市板橋府中商圈鬧區的妙雲宮，廟口五條路交集之處，形成一個「大」字。（圖／廟方提供）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋府中商圈五路匯集成「大」字的妙雲宮，從本月22日起連續3天舉辦王禪老祖安座秋季禮斗法會，為報名安燈信徒舉行「消災祈福」儀式，每天誦經禮懺祈求闔家平安、延年益壽，廟埕外也安排民權歌劇團演出，並提供民眾免費福食。最後一天晚間由主委施萬浤作東大擺平安宴，宴請友宮人員、廟方義工及服務基層，慰勞他們辛勞外，也象徵著法會功德圓滿。

位於新北市板橋府中商圈鬧區的妙雲宮，為王禪老祖在台開基祖廟，最早建於日治時期，當時僅奉於家宅供人參拜，到二戰結束後才倡議建廟，於民國47年建廟安座，是板橋人重要的信仰中心之一，也是新北市唯一主祀王禪老祖的宮廟。門前五條馬路匯集的廟地價值超過10億元，廟方對於公益行善不落人後，每年冬令時節，平均至少要發放一萬斤以上白米，救濟地方貧苦民眾。

妙雲宮訂於民國22日起一連三天，舉辦王禪老祖安座紀念日法會暨「113年秋季祈安禮斗植福法會」拜斗活動，參與禮斗民眾以戶計算，每戶1斗，可寫上全家大小生辰八字，置於廟廳空間，法會3天期間請來得道大法師每天誦經禮懺，為民眾祈求賜福消災、延年益壽。

廟方表示，除了每天法會外，下午廟前廣場特地請來由人間國寶林竹岸藝師創立的民權歌劇團表演，民眾可自由進場觀賞歌仔戲劇演出，回味台灣經典；此外，法會期間廟方發心提供免費福食與大家結緣同霑法喜，盼信徒們將福氣帶回家中，誠摯邀請大家共同參與盛會，祈求王禪老祖庇佑與眷顧。

新北民政局表示，妙雲宮位於板橋府中商圈，主神王禪老祖，信眾多尊稱「先師公」、「師祖」、「老祖」，廟內並同祀五路財神、玉皇大帝等眾神，香火鼎盛。

民政局說，妙雲宮向來熱心公益，稟持「先師公」濟人利物、救危扶傾的精神，定期於廟埕辦理愛心捐血活動，今年就募集逾200袋鮮血，救人無數。

此外，每年普度供品分送慈善機構或愛心餐店家，每月初一、十五也提供福食，傳遞社會溫暖。妙雲宮歷經多次整建成今日5層樓高宏偉廟貌，且夜幕燈火輝煌，美不勝收，是板橋府中一帶知名地標。



