山西女老師出軌男高中生！吃醋紀錄「被投影」全班看傻了

▲女老師與男學生的聊天紀錄被投影看光光。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

山西省長治市沁源縣一名職業中學的女老師，近日被爆料出軌男學生，兩人的聊天紀錄也在網路上流傳。事件傳出後，校方已展開調查，並將女老師停課、調離教學第一線的職位。

根據《大皖新聞》報導，該名女老師曾獲當地「模範教師」，姓張，已經結婚並有小孩，但外表仍保持得相當年輕漂亮。

兩人的感情會曝光，是因為聊天紀錄被班上的同學意外看見，疑似是女老師未從教室的電腦登出，導致聊天記錄被投影到教室的大螢幕上。

從聊天記錄中可以看見，男學生表示，「你以為不要讓他給你幹什麼」「雖然我是你們結婚了才和你在一起的，但是和你時間久了就不想知道讓他給你幹什麼，我會吃醋，但是我不會說出來，因為我沒有話語權。」

女老師則說，「我給我孩兒洗腳，我說一會兒給媽媽也洗，她就不，等我洗腳的時候，我孩兒就不給我洗，我就說那爸爸給我洗，結果他說好人家也不洗，走了，我就惱了，我說孩子在跟前了，你怎麼對我孩子就怎麼對我。」「我就是難過我怎麼嫁了這麼個東西。」

事件傳出後，校方發出通報，稱針對網上涉及教師不當行為的訊息，學校高度重視，迅速展開調查，已將該教師予以停課、調離教學第一線的職位。