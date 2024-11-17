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「快槍俠」硬塞人妻同事還破皮！　綠帽夫怒告

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲快槍俠偷情不忠人妻，被綠帽夫抓包。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

在科技公司擔任管理職的林姓男子，因與已婚謝姓女同事發生超過半年的曖昧與偷情，兩人還聊到「快槍俠」、「私密處鬆緊度」等話題，被謝女丈夫怒告求償80萬元。苗栗地院法官認定，林男須賠償30萬元，全案可上訴。

判決書指出，謝女丈夫表示與謝女自2015年結婚，育有2名子女；然而，林男明知謝女已婚，卻從2020年11月起，多次鹹濕對話挑逗謝女，甚至將女方撩撥至床上，並在2022年2月至8月間多次發生性行為，還常常親吻、擁抱彼此。行為讓謝女丈夫深感痛苦，甚至因憂鬱與失眠而無法正常工作，導致留職停薪，因此提起訴訟，要求林男賠償精神損害。

林男指出，不否認與謝女交往及發生性行為的事實，自2022年3月至同年8月間，共發生7次性行為及多次親吻擁抱，但稱在姦情曝光後已對謝女丈夫深感歉意，並於同年11月主動辭去公司職務，12月正式離職，此後就未再與謝女聯繫，認為無須再賠償金錢。

法官調查林男與謝女的對話紀錄，顯示兩人在交往期間多次進行曖昧甚至挑逗性的談話，包含討論謝女笑林男是「快槍俠」，還有林男解釋自己下體破皮是因為「昨天剛開始要進去」、「不是很難進去，有點硬塞」等，林男還請謝女代購情趣用品，遠遠超越一般同事間的正常社交分際。

判決指出，林男行為已構成對謝女丈夫配偶權的侵害，並破壞謝女的家庭關係。考量雙方身分地位及侵害程度後，裁定林男須賠償30萬元慰撫金。

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