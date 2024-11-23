跑銀行提領詐騙贓款太辛苦！吃麻油雞慶功　2車手被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局松山分局中崙派出所警員，在日前發現1名男子形跡可疑，且用多張提款卡至銀行提款，立刻尾隨男子，發現男子走進一家麻油雞店，與另名男子碰面並一起狂嗑麻油雞，但殊不知警方早已集結警力在外等候，等時機成熟上前逮人。

警方調查，20歲的高姓車手，在日前在北市松山區八德路附近的銀行提款機，持多張提款卡至不同的銀行提領現款，警員見狀按兵不動的尾隨其後，並發現男子在得手後，前往北市八德路一家麻油雞店，並且將錢交給40歲的邱姓車手頭。

▲松山分局警員巡邏尾隨車手(紅圈)，發現車手交贓款還順便吃麻油雞慶祝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，當時發現雙方碰面點交財物，並在麻油雞店裡叫來麻油雞慶祝，警員見狀立刻通知大批警力到場，在麻油雞店外集結，並且進去將2人逮捕，訊後依照詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方在2人身上搜出26.6萬現金，另外還有3張別人名下的提款卡，另外還有5台智慧型手機，事後才了解，原來2人相約在麻油雞店交收詐欺贓款，並且還在裡面吃起麻油雞，渾然不知警方上門逮人。

北市警局松山分局呼籲，詐騙集團多以「網路購物」、「投資詐騙」、「解除分期付款」、「虛擬遊戲詐騙」、「猜猜我是誰」等誇大不實訊息藉以吸引民眾，民眾在進行理財規劃時，應多方查證網路資訊。