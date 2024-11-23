　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王浩宇揭「黑浮咖啡」真實狀況　批共創新生：別當下個笨蛋

▲黑浮咖啡。（圖／記者許宥孺攝）

▲黑浮咖啡宣布停止營業，啟動「共創新生計畫」。（圖／記者許宥孺攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

知名連鎖咖啡「黑浮咖啡」爆發財務危機，22日宣布集團旗下品牌暫停營業，同時啟動「共創新生計畫」，希望有投資參與者支持品牌新生，對此民進黨前桃園市議員王浩宇發文揭黑浮咖啡財務危機真相「共創新生計劃個屁。」

黑浮集團宣布22日起，集團旗下品牌暫停全台營業，進行一段短暫休整，並讓所有夥伴帶薪休假，以恢復身心，蓄力迎接未來的挑戰與轉機，同時將啟動「共創新生計畫」，並且全力進行重整措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，強化供應鏈管理，確保物料供應穩定，為恢復營業做好萬全準備。其次，重新整合內部人力資源，提供夥伴充足支援與專業培訓，提升整體服務品質。此外，優化顧客服務機制，針對儲值金、寄杯及會員權益進行全面透明化調整，重建顧客信任。

▲▼王浩宇發文揭露黑浮咖啡真實狀況。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

▲王浩宇發文揭露黑浮咖啡真實狀況。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

在事件爆發前，多次在臉書發文暗示黑浮咖啡財務危機的王浩宇，對於黑浮咖啡的「共創新生計畫」不以為然，今（23日）早發文揭露「黑浮」的真實狀況，表示黑浮這幾年財務一直不好，每次沒錢就到處找新的人投資，然後又賠光，但同時又要在那邊一直花大錢裝潢開新店、畫大餅。

員工的薪水不發、勞健保沒保，甚至根本沒有錢買食材，把供應商都得罪光。整個商業模式已經不行了，現在去投資，就只是把錢丟到水坑中填不滿。「不要當下一個笨蛋。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕
快訊／宜蘭重大車禍　3人死亡
快訊／台中男跨雙黃線鬼切！28歲媽重摔　6月大男嬰死亡
台灣大砲再度登上日媒！吉力吉撈鞏冠感謝正確發音
「黑浮咖啡」真實狀況被揭露　共創新生計畫遭批：別當下個笨蛋
快訊／川普提名「避險基金投資人」出任財政部長
丐幫第58任幫主慘死！　開直播載妻「遭重物砸扁」雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

12星座「最新一週運勢」！獅子準備數錢、天秤累到不行

王浩宇揭「黑浮咖啡」真實狀況　批共創新生：別當下個笨蛋

謝宜容非直接霸凌者？　北分署員工曝1人被輕放

謝宜容道歉「關鍵一句話」被揪出　7分鐘片被批卸責

謝宜容問題早被反映！　會議紀錄竟寫：首長領導風格不容置喙

台南15起地震「搖到跨夜」原因曝　未來3天恐4.5餘震

11℃冷氣團即將來襲！　把握下週1天空檔

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」老闆怒告網友　再賭1000萬做公益

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝周圍人恐怖下場

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

峮峮大螢幕

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

12星座「最新一週運勢」！獅子準備數錢、天秤累到不行

王浩宇揭「黑浮咖啡」真實狀況　批共創新生：別當下個笨蛋

謝宜容非直接霸凌者？　北分署員工曝1人被輕放

謝宜容道歉「關鍵一句話」被揪出　7分鐘片被批卸責

謝宜容問題早被反映！　會議紀錄竟寫：首長領導風格不容置喙

台南15起地震「搖到跨夜」原因曝　未來3天恐4.5餘震

11℃冷氣團即將來襲！　把握下週1天空檔

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」老闆怒告網友　再賭1000萬做公益

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝周圍人恐怖下場

中共32架機艦持續擾台　13共機逾越中線闖我空域

王定宇爆私訊女選民「晚上穿怎樣拍給我」！狗仔掀不堪內幕：比謝宜容可惡

墾丁驚見「煮熟梅花鹿頭腳」餵家犬！　墾管處要查了：盜獵違法

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！聯結車與自小客碰撞　釀3死2傷

【周焦點】日系進口80萬有找　新年式TOYOTA RAV4將上市　國產休旅開賣

張艾嘉今晚爭金馬影后　視電影為「一生職業」不曾想退休

「世新9萬宿舍」開箱！學生讚高檔設備+大陽台　但有2缺點

快訊／台中男跨雙黃線鬼切！28歲媽重摔　6月大男嬰重傷凌晨不治

上班7天變股東　陸OL慘背鍋債務「入職簽約時老闆特別急」　

快訊／川普提名「避險基金投資人」班森特出任財政部長

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

台南麻豆今晚已8地震　當地人無奈：不用睡了

即／高雄12／1大停水　57萬戶受影響

即／台南強震「中南部超有感」在地人傻：搖超大

不是謝宜容？北分署員工曝直接霸凌者

台南15起地震「搖到跨夜」原因曝　未來3天恐4.5餘震

謝宜容問題早被反映！　會議紀錄：首長領導風格不容置喙

健保財源拉警報！民眾反對這4種加稅建議

兇版E級李珠垠來了！金賢姈＋安芝儇「韓辦桌2人組」

台南牛肉湯被爆「加化學骨粉」　老闆怒告網友

11℃冷氣團即將來襲！　把握下週1天空檔

30輛重機霸占運動中心車位！體育局出手了

更多熱門

相關新聞

黑浮咖啡爆財務危機　會員急衝花光儲值金

黑浮咖啡爆財務危機　會員急衝花光儲值金

從高雄起家的連鎖咖啡店「黑浮咖啡」，自9月起陸續有多家門市歇業，有員工爆料集團爆發財務危機，並有工資糾紛，黑浮咖啡今(20日)澄清「集團沒有倒閉」。不過勞工局也證實，有受理品牌相關勞資爭議5案，目前仍有3案6人依程序調解。記者走訪品牌，不少會員獲知消息趕往消費，店員告知點餐咖啡需要等3小時，「前面還有200多杯排隊製作中」。

黑浮咖啡爆欠薪　業者曝現況全說了

黑浮咖啡爆欠薪　業者曝現況全說了

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

北市「黑浮咖啡復興店」低調熄燈！

即／知名「黑浮咖啡」12天連收3家店

即／知名「黑浮咖啡」12天連收3家店

即／一次收2間！黑浮咖啡信義、岡山店掰了

即／一次收2間！黑浮咖啡信義、岡山店掰了

關鍵字：

黑浮咖啡

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

機車男遭2大車夾擊頭扭90度　驚悚畫面曝光

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

即／國1南下373K貨櫃車翻覆！全線封閉

再戰中華　日監督：團隊一致精神

快訊／洪申翰接任勞動部長　不分區懸缺將由王義川遞補

台南麻豆今晚已8地震　當地人無奈：不用睡了

快訊／台中男鬼切！6月大男嬰撞地無生命跡象送醫

江坤宇安打清壘　愛妻淚喊：你好棒

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面