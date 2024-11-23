王浩宇揭「黑浮咖啡」真實狀況　批共創新生：別當下個笨蛋

▲黑浮咖啡宣布停止營業，啟動「共創新生計畫」。（圖／記者許宥孺攝）

記者葉國吏／綜合報導

知名連鎖咖啡「黑浮咖啡」爆發財務危機，22日宣布集團旗下品牌暫停營業，同時啟動「共創新生計畫」，希望有投資參與者支持品牌新生，對此民進黨前桃園市議員王浩宇發文揭黑浮咖啡財務危機真相「共創新生計劃個屁。」

黑浮集團宣布22日起，集團旗下品牌暫停全台營業，進行一段短暫休整，並讓所有夥伴帶薪休假，以恢復身心，蓄力迎接未來的挑戰與轉機，同時將啟動「共創新生計畫」，並且全力進行重整措施。

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首先，強化供應鏈管理，確保物料供應穩定，為恢復營業做好萬全準備。其次，重新整合內部人力資源，提供夥伴充足支援與專業培訓，提升整體服務品質。此外，優化顧客服務機制，針對儲值金、寄杯及會員權益進行全面透明化調整，重建顧客信任。

▲王浩宇發文揭露黑浮咖啡真實狀況。（圖／翻攝臉書／王浩宇）

在事件爆發前，多次在臉書發文暗示黑浮咖啡財務危機的王浩宇，對於黑浮咖啡的「共創新生計畫」不以為然，今（23日）早發文揭露「黑浮」的真實狀況，表示黑浮這幾年財務一直不好，每次沒錢就到處找新的人投資，然後又賠光，但同時又要在那邊一直花大錢裝潢開新店、畫大餅。

員工的薪水不發、勞健保沒保，甚至根本沒有錢買食材，把供應商都得罪光。整個商業模式已經不行了，現在去投資，就只是把錢丟到水坑中填不滿。「不要當下一個笨蛋。」