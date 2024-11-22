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長榮Hello Kitty彩繪新機12月飛仙台、巴黎　下周松菸辦展抽機票

▲長榮航空三麗鷗彩繪機，長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航空今年下半年再推Hello Kitty彩繪機4.0。（資料圖／記者廖婕妤攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今年下半年再推Hello Kitty彩繪機4.0，除8月底首航桃園-芝加哥「閨蜜機」外，12月起將推出飛航日本仙台的「粉萌機」、桃園-巴黎「糖果機」，搭配現行「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等共6架彩繪機，長榮11月29日也將舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」，還可抽免費機票。

長榮航空表示，「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，除了集結近年來與三麗鷗合作的彩繪機成果外，整個展區以此次彩繪機4.0登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿及布丁狗等超萌角色，11月29日下午2點至12月1日晚間9點在台北松菸登場。

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長榮航空表示，民眾只要於展區內完成指定任務，就可參加長榮航空彩繪機免費機票夢幻大獎抽獎，此次將會送出三張今年長榮航空所推出的全新彩繪機的航點機票，包括閨蜜機的桃園－芝加哥航線、粉萌機的桃園－仙台航線，以及糖果機的桃園－巴黎航線。

此外，長榮航空也將787皇璽桂冠艙及經濟艙整個座椅搬至台北松菸現場，民眾可實際乘坐機上座椅，感受長榮航空夢幻客機的空中魅力；在長榮航空彩繪機夢幻嘉年華展區裡，也設置多項巨大化機上備品，精心打造夢幻拍照背板，預期將成打卡拍照熱點。

另活動現場打造「閨蜜機」的巨型超萌Q版飛機模型，現場也以全新長榮航空彩繪機「粉萌機」為主題，特別設置360度環景拍攝區，搭配「粉萌機」專屬的超萌環景背景設計；長榮航空「糖果機」專屬的「點亮彩繪機互動體驗區」則規劃互動體驗區，現場也規劃長榮航空彩繪機遊樂區，以及長榮航空✕三麗鷗期間限定拍貼機。

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