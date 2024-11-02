女空服員不再只穿裙裝！華航新褲裝「樣式曝光」　星宇也要推了

▲華航女性空服員新褲裝制服。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

國籍航空除台灣虎航外，女性空服員制服皆為裙裝，隨性別平權意識抬頭，考量工作便利、逃生安全並打破性別印象，空服員爭取褲裝選項，華航女性空服員新褲裝制服近日曝光，褲裝、背心和外套以黑色為基調，延續拼接色塊設計，最快明年就可換裝；星宇航空近日也修改制服規範，開放員工可申請褲裝。

女性空服員制服著窄裙和絲襪，不但面臨跌倒、性騷擾、遇火易燃等風險，也不利逃生或緊急應變，空服員工會及立委疾呼國籍航空針對女性空服員給予褲裝選擇。根據人權會過往調查指出，歐美航空公司幾乎皆有提供女性空服員褲裝選項，亞洲航空公司則約有40％也提供褲裝，台灣除台灣虎航以外的國籍航空公司都尚未提供褲裝選項。

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▲華航女性空服員制服除裙裝外也將增加褲裝選擇。（資料圖／華航）

華航日前不但已著手規劃設計女性空服員褲裝制服，樣式近日也曝光，冬季新褲裝制服延續男性空服員制服設計，褲子、外套和背心以黑色為基底，融入拼貼設計，其中背心延續裙裝上衣拼接剪裁以紅色和黑色為主要色塊，黑色外套領口則採紅色領片，並搭配藍色襯衫，華航近日也已針對空服員進行意願調查，開放女性空服員選擇褲裝，預計明年更換制服時就可領到褲裝新裝。

華航表示，華航重視性別平等，致力員工均衡發展，針對一線女性服務人員的服裝選項，將提供現有褲裝制服款式，目前正開放選填，未來將褲裙並行，員工可依自身需求選擇。

▲星宇航空已著手修改制服規範，開放女性空服員除裙裝外也可自由選擇褲裝。（資料圖／記者李姿慧攝）

不僅華航火速推出女性空服員褲裝，星宇航空也已著手推動，近日已完成制服規範修改，將開放女性空服員褲裝，不過因涉及申請和套量修改，新褲裝目前尚未上線。

星宇航空表示，星宇航空自2024年9月24日起，修改客艙組員制服規範。女性客艙組員可於制服汰舊換新時，在原本套數總額內，自由換領裙或褲裝，使女性客艙組員制服選用，更加符合個人需要。

此外，長榮航空也表示，長榮航空將參考各方建議，將褲裝列入空服員制服未來設計考量。