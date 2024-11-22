不是跳格子！斑馬線兩側冒出「黃色方格」　內行提醒：小心罰6千

▲斑馬線新增了黃色方格。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

枕木紋行穿線、斑馬紋行穿線隨處可見，不過有網友日前準備經過行穿線時，發現線的旁邊多出許多「黃色方格」，看起來十分獨特，卻不曉得實際用意在哪。貼文受到討論以後，立即有許多人解答，若是沒有好好注意行人，恐怕會挨罰最高6,000元。

這名網友在「路上觀察學院」分享，近日他路過台北市信義區一處街口時，發現地上的行穿線旁邊多出許多「黃色方格」，設計看起來十分特別，不過因為是第一次見到，讓他感到不解，「我看不懂。有請高人指點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光以後，不少社員出言惡搞，「跳格子（只能用跳的）」、「行人版F1，起跑線」、「火車要經過了？看起來像鐵道」、「將舉辦F1道路賽？」

不過，同樣有人認真回覆，這種黃色方格是起到提醒作用，用意是告知駕駛減速慢行，若沒有停讓行人的話，恐怕會吞下最高6,000元的罰鍰，得不償失。

事實上，這種旁邊有「黃色格子」的行穿線，是台北市參考新加坡，試辦的新型行穿線，2020年開始陸續在5個路口試辦，經過測試後，發現確實能夠提高駕駛的剎車率。這種含有新增黃色方格的行穿線目前持續增設，預計年底將增加到86處。