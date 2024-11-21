聖誕節來了！台北花市聖誕紅「價格維持平穩」　3吋小盆栽成主流

▲紅色系聖誕紅佔整體供貨90%。（圖／台北市花卉公司提供）

記者袁茵／台北報導

隨著12月即將到來，各處陸續出現聖誕應景佈置，從有特色的聖誕樹到色彩鮮豔的聖誕紅，營造出濃濃聖誕氛圍，而火紅的聖誕紅更是這季節最不可或缺的花卉；台北花市透過聖誕紅交易會來媒合承銷業者的需求，提供最優質花卉，且還與中華盆花發展協會合作，在A館2樓展出「113年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，供業者與消費者欣賞。

聖誕紅品種多樣、色系繽紛，以紅色系品種為主、粉色次之，因為紅色象徵繽紛與喜氣，也讓聖誕紅擁有超高人氣。而台北花市為掌握聖誕紅的品質與產量，特別在產季期間前往產地進行供貨和品質了解，並透過聖誕紅交易會來媒合承銷業者的需求；此外，台北花市與中華盆花發展協會合作，在A館2樓展出「113年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，讓業者和消費者能夠欣賞和了解高品質的聖誕紅。

▲台北花市A館2樓運用聖誕紅進行應景佈置，營造濃濃聖誕氛圍。（圖／台北市花卉公司提供）

關於2024年聖誕紅產區及產量概況，台灣聖誕紅產地主要集中在北部及中部地區，2024年南投埔里地區以40萬盆的供應量（佔比34.6％）居全台之冠，其次為桃園地區，產量為37.2萬餘盆（32.4％），接著是苗栗地區35萬餘盆（30.4％）和宜蘭地區的3萬餘盆（2.6％），這四大產區合計供應全台市場需求。

台北市花卉公司表示，在花農持續精進栽培技術與調節產銷的努力下，2024年全台聖誕紅總產量約115萬1千餘盆，較去年（2023年）112萬9千餘盆略增2.2萬餘盆，儘管今年下半年經歷颱風侵襲，但聖誕紅主要產區未受太大影響，整體供貨量穩定且品質佳，可充分滿足市場需求；價格行情則維持平穩，建議民眾可依預算及需求選擇聖誕紅。

台北市花卉公司指出，近幾年的供貨趨勢以「3吋聖誕紅小盆栽」為市場主流，全年產量達61萬餘盆，占總產量的53％，5吋盆則以45.1萬餘盆次之，占比39％；其餘包括7吋盆的5.5萬餘盆，占比4.8％，以及6吋盆和1尺盆合計的3.4萬餘盆，占比3％；透過供貨趨勢，反映出消費者對精緻化、客製化花卉的偏好。

至於顏色部分，台北市花卉公司提及，國內聖誕紅市場流通超過10款品種，紅色系占整體供應量的90％，主要品種包括三八紅早生、烈焰與聖誕節；其他花色如粉色系的倍莉粉、愛神、公主系列，白色系的珍珠白、純白，以及黃色系的黃美人、金月等，提供消費者多樣的聖誕紅選擇。

最後，台北市花卉公司說，忙碌的生活中，一盆美麗的聖誕紅不僅能讓人放鬆心情，還能帶來濃厚的節日氛圍；聖誕紅耐陰且易於照顧，持續適度澆水與光照，就能保持鮮豔的色彩。在迎接聖誕節前，就用聖誕紅妝點家中或辦公室吧，讓每一天都充滿繽紛的視覺效果與好心情。