　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聖誕節來了！台北花市聖誕紅「價格維持平穩」　3吋小盆栽成主流

▲▼紅色系聖誕紅佔整體供貨90%。（圖／台北市花卉公司提供）

▲紅色系聖誕紅佔整體供貨90%。（圖／台北市花卉公司提供）

記者袁茵／台北報導

隨著12月即將到來，各處陸續出現聖誕應景佈置，從有特色的聖誕樹到色彩鮮豔的聖誕紅，營造出濃濃聖誕氛圍，而火紅的聖誕紅更是這季節最不可或缺的花卉；台北花市透過聖誕紅交易會來媒合承銷業者的需求，提供最優質花卉，且還與中華盆花發展協會合作，在A館2樓展出「113年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，供業者與消費者欣賞。

聖誕紅品種多樣、色系繽紛，以紅色系品種為主、粉色次之，因為紅色象徵繽紛與喜氣，也讓聖誕紅擁有超高人氣。而台北花市為掌握聖誕紅的品質與產量，特別在產季期間前往產地進行供貨和品質了解，並透過聖誕紅交易會來媒合承銷業者的需求；此外，台北花市與中華盆花發展協會合作，在A館2樓展出「113年高品質聖誕紅盆花評鑑會」得獎花卉，讓業者和消費者能夠欣賞和了解高品質的聖誕紅。

▲▼運用聖誕紅進行應景佈置，營造濃濃聖誕氛圍。（圖／台北市花卉公司提供）

▲台北花市A館2樓運用聖誕紅進行應景佈置，營造濃濃聖誕氛圍。（圖／台北市花卉公司提供）

關於2024年聖誕紅產區及產量概況，台灣聖誕紅產地主要集中在北部及中部地區，2024年南投埔里地區以40萬盆的供應量（佔比34.6％）居全台之冠，其次為桃園地區，產量為37.2萬餘盆（32.4％），接著是苗栗地區35萬餘盆（30.4％）和宜蘭地區的3萬餘盆（2.6％），這四大產區合計供應全台市場需求。

台北市花卉公司表示，在花農持續精進栽培技術與調節產銷的努力下，2024年全台聖誕紅總產量約115萬1千餘盆，較去年（2023年）112萬9千餘盆略增2.2萬餘盆，儘管今年下半年經歷颱風侵襲，但聖誕紅主要產區未受太大影響，整體供貨量穩定且品質佳，可充分滿足市場需求；價格行情則維持平穩，建議民眾可依預算及需求選擇聖誕紅。

▲▼白色系聖誕紅-純白。（圖／台北市花卉公司提供）

台北市花卉公司指出，近幾年的供貨趨勢以「3吋聖誕紅小盆栽」為市場主流，全年產量達61萬餘盆，占總產量的53％，5吋盆則以45.1萬餘盆次之，占比39％；其餘包括7吋盆的5.5萬餘盆，占比4.8％，以及6吋盆和1尺盆合計的3.4萬餘盆，占比3％；透過供貨趨勢，反映出消費者對精緻化、客製化花卉的偏好。

至於顏色部分，台北市花卉公司提及，國內聖誕紅市場流通超過10款品種，紅色系占整體供應量的90％，主要品種包括三八紅早生、烈焰與聖誕節；其他花色如粉色系的倍莉粉、愛神、公主系列，白色系的珍珠白、純白，以及黃色系的黃美人、金月等，提供消費者多樣的聖誕紅選擇。

最後，台北市花卉公司說，忙碌的生活中，一盆美麗的聖誕紅不僅能讓人放鬆心情，還能帶來濃厚的節日氛圍；聖誕紅耐陰且易於照顧，持續適度澆水與光照，就能保持鮮豔的色彩。在迎接聖誕節前，就用聖誕紅妝點家中或辦公室吧，讓每一天都充滿繽紛的視覺效果與好心情。

▲▼紅色系聖誕紅佔整體供貨90%。（圖／台北市花卉公司提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鋒面聯手冷氣團下周攻台　北部濕冷連2天探14度
為愛赴緬做詐騙！靜宜女大生懷孕生了　近期有望回台
謝宜容娘家醬油廠　Google地圖遭網改名「立意良善醬油」
快訊／吉普車逆向對撞！駕駛噴出車外死亡　撞擊瞬間曝光
獨／6歲女坐酒駕父機車枉死！　母奔200公里認屍
快訊／吉普車開進對向車道！駕駛「噴出車外」　1命危2傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中華隊後天對戰日本　朱立倫：一定把壽司、拉麵通通「拉」出來

聖誕節來了！台北花市聖誕紅「價格維持平穩」　3吋小盆栽成主流

北市府強化職場霸凌防治　刪除1年申訴期限、受理後7天開始調查

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

93年次前碩士役男注意！　內政部：仍可申請研發替代役

公務員之死　勞運人士王醒之：文官體系讓人發瘋、勞動部令人憤怒

行政院拍板百億青年海外圓夢計畫　明年先送610人出國

轟放任許傳盛包庇謝宜容　林淑芬：何佩珊不知問題在哪就是能力有問題

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

長針眼阿嬤唸神奇咒語　用衣角掃過隔天就消腫

中華隊後天對戰日本　朱立倫：一定把壽司、拉麵通通「拉」出來

聖誕節來了！台北花市聖誕紅「價格維持平穩」　3吋小盆栽成主流

北市府強化職場霸凌防治　刪除1年申訴期限、受理後7天開始調查

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

要卓榮泰「果斷處理」勞動部霸凌案　朱立倫：別再官官相護

93年次前碩士役男注意！　內政部：仍可申請研發替代役

公務員之死　勞運人士王醒之：文官體系讓人發瘋、勞動部令人憤怒

行政院拍板百億青年海外圓夢計畫　明年先送610人出國

轟放任許傳盛包庇謝宜容　林淑芬：何佩珊不知問題在哪就是能力有問題

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

金馬／許光漢頂「大頭兵髮型」走紅毯！　關繼威頂替吳慷仁頒影帝

新加坡直擊／孫錫久「鞋還沒穿好」被cue上台　真實反應全曝光！

五月天55場演唱會...上海嗨到「地震」！　阿信發聲呼籲了

中國桌球隊WTT首日「吞5敗」！　球后孫穎莎單雙戰皆出局

唐治平「不認屍」真正原因曝光！　首吐心聲：母親過世我當然很難過

蔬食自助吧、甜點吃到飽　萬華星級飯店新推個人鍋物「千元有找」

基隆捷運「南港到八堵路線」設計中　今年底完成後報行政院

台東環境教育活動成果豐碩　歡迎預約方舟永續館課程

恩比德讚前隊友巴特勒「聯盟最佳」　美媒：他要的搭檔不是喬治

先探／營建股高獲利低本益比　抓買點

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

政治熱門新聞

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

綠委驚覺謝宜容「後台很硬」　門神恐是更高層

秀監視器畫面！勞動部輕生員工「打假卡」　每天超時工作超過12小時

北分署霸凌案受害者＋1　勞檢處要查了

謝宜容是菊系？陳菊心腹發文切割：她不認識

郭正亮：民眾黨出了一個奇怪的內鬼

新北勞檢稽查北分署結果出爐！　疑有加班費給付不足情事恐罰100萬元

基層爆2人成「代罪羔羊」　謝宜容迎合AI政策邀功害命

謝宜容案火燒綠營　親綠粉專：希望黨的命夠硬

謝宜容遭免職恐翻盤？勞動部調查報告成「護身符」

「官場霸凌致死」　游盈隆：比八掌溪事件還嚴重

陳昭姿點名衛福部司長霸凌當事人否認　吹哨者再爆：就是她

何佩珊今請假未出席院會　已向卓榮泰口頭請辭

更多熱門

相關新聞

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

媒體日前披露，傳出台北一名年輕的酒店小姐感染愛滋，逼得酒店進行抽血檢查，讓小姐及顧客人心惶惶，影響所及，近期北市性病諮詢專線及前往台北市立聯合醫院篩檢的民眾都有增加情形，許多民眾表示看到新聞後擔心感染，才會來諮詢及就醫。因應篩檢人潮，北市聯醫昆明防治中心今（21）日表示，即日起至11月30日會開放此次有疑慮民眾「隨到隨檢」。

北市府強化職場霸凌防治措施曝光

北市府強化職場霸凌防治措施曝光

北市府也藏霸凌！爆主管常情緒失控　社會局：啟動關懷小組介入

北市府也藏霸凌！爆主管常情緒失控　社會局：啟動關懷小組介入

又有吹哨者！北市社會局也遭爆藏霸凌

又有吹哨者！北市社會局也遭爆藏霸凌

勞動部公務員之死　綠議員籲修法

勞動部公務員之死　綠議員籲修法

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北花市台北花卉公司聖誕紅

讀者迴響

熱門新聞

台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

連恩告別式「一世代全到了」

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

謝宜容正牌娘家曝　百年醬油廠認了有親戚關係

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

台人熱情應援　網感動：超級大聲

「只差一顆球」　委教頭：都很棒

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

雙載父酒駕撞違規左轉車　6歲女沒戴安全帽不治

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑淪娛樂場小姐

更多

最夯影音

更多

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面