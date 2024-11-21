全球最糟空汙！印度德里「呼吸嚐到灰燼味」　宣布醫療緊急狀態

▲德里今年冬天再次迎來嚴重空汙。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度首都德里（Delhi）是世上空汙最嚴重的城市，隨著冬天來臨，近幾周的汙染情況持續惡化，天氣預報更顯示，未來幾天還會更糟。德里首席部長瑪爾萊納（Atishi Marlena）18日表示，「整個印度北部都進入醫療緊急狀態」，許多城市「在嚴重汙染之下掙扎」。

BBC形容，德里天空一片灰濛濛，四處飄散厚厚的、肉眼可見的霧霾。如果在戶外待上幾分鐘，幾乎可以嚐到灰燼的味道。如果試圖在霧霾中跑步或快走，幾分鐘內就會喘不過氣。

目前德里施工暫停、大多數學校停課，人們也被建議待在室內。由於能見度下降到100公尺，導致航班延誤。除了運送必要物資的卡車，其他卡車都禁止進城。

事實上，德里被瑞士科技公司「IQAir」列為全球空汙最嚴重的城市，空氣品質「有害」，汙染程度可能導致疾病與心臟問題。

根據各大監測機構，當地18、19日的空氣品質分數約1200至1500之間，而空氣品質「可接受」的分數上限為100。這些分數衡量的是空氣中微粒PM 2.5和PM10的濃度，這些微小顆粒可能進入肺部，引發一系列疾病，甚至縮短預期壽命。

德里空汙的來源可能很多，其中之一是因為鄰近的旁遮普邦（Punjab）、哈里亞納邦（Haryana）與北方邦（Uttar Pradesh）農夫焚燒作物，以利迅速清理田地，準備下一季播種。但不能完全責怪農夫，因為這是清理農地最便宜的方式。

每一年冬天，來自農地的煙霧籠罩德里，隨著冬季風速變慢，就在大氣較低處滯留不散，又加上城市本身製造的大量汙染，包括汽車、建築與工廠排放的廢氣等，持續危害當地超過3300萬的人口。

BBC指出，在大多數民主國家，像這樣的公衛緊急事件，都會引發大規模示威，但德里居民的怒火主要僅限於社群媒體。人民感到憤怒、沮喪或失望，紛紛發文抱怨頭痛跟咳嗽，媒體也以「有毒」、「致命」為標題撰文報導，不過政客只會互相指責，直到空汙季節結束，然後等到明年再來一次。

社運人士認為，這是因為對於大多數人而言，空汙不會立刻造成問題，吸入高濃度的PM2.5，是「緩慢」導致健康惡化。不過，醫學期刊《刺胳針》（Lancet）一篇研究指出，2019年空汙導致印度逾230萬人早逝。其他研究估算，印度每年約100多萬人死於空汙相關疾病。

除此之外，空汙問題也有階級差異。一些人有能力在社群媒體上抱怨，購買空氣清淨機，甚至暫時離開這座城市，但另一些人別無選擇，只能繼續忍受，甚至不得不繼續在戶外工作，才能維持生計。

印度各地政府都在討論，要提供機器與財政獎勵措施，阻止燃燒農作物的行為，但實際行動很少，或者僅有減緩汙染影響的短期措施，例如灑水。專家呼籲，聯邦與地方政府必須拋開黨派爭端，合作解決問題，關注長期解決方案。公民必須對政客究責，法院也必須在空汙惡化之前，通過決定性的命令。