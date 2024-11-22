快訊／京華城案「大帳房」李文宗被聲請延押　北院11／28開庭

▲京華城容積率案中被視為柯文哲「大帳房」的李文宗，已被羈押近2月，檢方22日聲請延押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲所涉京華城容積圖利等案，今（22日）針對在押即將期滿的被告「大帳房」李文宗聲請延押，台北地院訂於下周二（26日）開庭調查，而押期也將屆滿的同案被告朱亞虎，經檢方聲請具保停押，北院准許交保200萬元，朱的親友今下午將代為辦保，朱應會在台北看守所直接獲釋。

北檢聲請延押李文宗的卷證，今上午已送抵北院，檢方仍聲請限制閱卷，方式為李男和律師只能手抄筆記，筆記紙於延押庭訊問結束後須交回北院，卷證不能複製、攝影等。

法官訂於下周二（26日）上午10點10分先開限制閱卷庭，請檢察官到庭敘明限制閱卷理由及方式，並請辯護人到庭陳述意見，同日下午2點召開延押訊問庭。

▲台北市府兵役局前局長朱亞虎。（資料照／記者劉昌松攝）

柯文哲擔任台北市長期間，李文宗曾任柯文哲台北市長辦公室主任、台北捷運董事長，並於柯文哲2024年競選總統時，擔任競總財務長，也是民眾黨附隨的眾望基金會及木可公關公司實際負責人，被視為「大帳房」。

柯文哲競選總統失利、隨即爆發政治獻金申報不實事件後，北檢今年（2024年）8月首度以證人身分約談李文宗，隔月（9月）3日改以偽造文書罪被告身分約談李，訊後諭知交保200萬元。

但9月28日檢方發動第2波搜索，因威京集團子公司負責人、台北市府兵役局前局長朱亞虎坦承，曾以人頭捐贈政治獻金210萬元方式，為京華城容積案行賄，朱並傳訊息通知李文宗，李、朱被檢方以違背職務行、收賄等罪嫌聲押禁見獲准。

朱亞虎不服被羈押禁見，曾提抗告企圖翻盤，獲高院發回北院更裁，但北院再度裁定羈押禁見，高院駁回朱的抗告確定。檢方今聲請法院准許朱具保停押，主因是朱對所涉違背職務行為交付賄賂罪嫌，已充分陳述及答辯，無續押必要。

法官准許朱亞虎交保200萬元，據悉，朱的親友將於今下午2點30分到北院辦保，朱今沒被提訊，帶交保手續完成後，應會在台北看守所直接獲釋。