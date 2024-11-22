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毒蜥蜴「口水」能偵測腫瘤！醫學診斷創新突破　減緩副作用

▲▼吉拉毒蜥的唾液中擁有一種化學物質，可以提升腫瘤檢測的準確率。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉拉毒蜥的唾液中擁有一種化學物質，可以提升腫瘤檢測的準確率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

吉拉毒蜥（Gila monster，美國毒蜥）擁有獨特的外型與化學物質，其以鮮明的粉黑色相間鱗片、粗短的尾巴，以及短胖的身軀聞名，是全球僅有2種的毒蜥蜴之一。不過，吉拉毒蜥的唾液含有一種蛋白質，可能為檢測罕見的胰島素瘤帶來革命性進展。

根據《Science News》，胰島素瘤是一種罕見的良性腫瘤，全球每百萬人中僅有1至4人患病，然而對患者的影響十分嚴重。這種腫瘤因過度分泌胰島素的β細胞形成，導致低血糖，恐引發昏厥或癲癇。因此，如何快速、準確地診斷，對於患者至關重要。

只是，由於胰島素瘤通常體積小且位置隱秘，傳統的CT、MRI以及現有的PET掃描技術往往難以定位，令診斷和治療充滿挑戰。

報導指出，毒蜥唾液中的一種蛋白質exendin-4為這一問題提供了解決方案。該蛋白質此前已被用於治療糖尿病，其機制是結合胰腺中的GLP1R受體，促進胰島素分泌。研究人員發現，胰島素瘤中也存在大量GLP1R受體，使得exendin-4成為理想的放射示蹤劑。

不過，在早期的實驗發現，高劑量的放射性exendin-4可能引發噁心、頭痛甚至血糖過低等副作用。為解決此問題，荷蘭拉德堡大學醫學中心的研究團隊改良了該蛋白，通過加入另一種分子提高其穩定性，從而實現低劑量的高放射性，減少患者的不良反應。

研究顯示，改良版的這種蛋白作為放射性示蹤劑，能夠在正電子發射斷層掃描（PET）中準確檢測出95%的確診病例，遠遠超過目前僅65%成功率的掃描技術，為快速診斷和有效治療提供了全新方法。

在最新研究，科學家招募69名患者，這些患者因胰島素過多而被診斷為低血糖。他們接受標準的成像測試以及改良版exendin-4的PET掃描，結果有53人接受了手術切除腫瘤。

在這53名病患中，exendin-4 PET掃描檢測到50例腫瘤，而標準PET掃描僅檢測到35例。同時，在7起病例中，exendin-4掃描成功檢測到了胰島素瘤，而標準的PET、CT及MRI成像均未檢測到任何異常。

與傳統技術相比，exendin-4的PET掃描不僅能更精準地定位腫瘤，還能減輕副作用，使病患的安全性和舒適度顯著提升。美國國家癌症研究所放射科醫生喬克（Peter Choyke）表示，「這項技術顯示了其在胰島素瘤診斷中的巨大潛力，或許能取代當前許多效果不佳的成像技術。」

目前，研究團隊正致力於向全球實驗室和醫院推廣這項技術。領導研究的戈特哈特博士（Martin Gotthardt）表示，「我們的目標是讓每位需要的患者都能使用這項技術，因為它真的能夠帶來幫助。」

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關鍵字：

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