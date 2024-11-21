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獨／曾夜會長髮妹被拍！江振誠：不會告周刊　親揭與泰妻現況

▲▼江振誠,國際名廚江振誠,壓LOGO版。（圖／記者許宥孺攝）

▲國際名廚江振誠明年開始不當廚師，改當校長。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

國際名廚江振誠宣布退休，廚師轉作校長，2025年年中將開設國際型料理學院。江振誠21日接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，提到他曾被周刊拍到夜會長髮妹，他表示沒什麼好澄清，也不會告周刊，目前和妻子仍同居在宜蘭，兩人昨天也一起在台北。此外，他也接受快問快答挑戰，記者發現，關於料理和工作，江振誠都相當有自信，他也自曝在非工作狀態下，經常吃垃圾食物，尤其是鹹酥雞。

江振誠接受快問快答挑戰，記者問道，曾經吃過自己做的菜並感到不滿意嗎？江振誠想了3秒，回答「是」，並直言在設計「RAW」的菜品時，絕大部分在是一次成功的，而從來沒有一道料理被顧客要求多次改良。

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▲▼江振誠,國際名廚江振誠,壓LOGO版。（圖／記者許宥孺攝）

▲江振誠對於工作問題都回答得相當自信。（圖／記者許宥孺攝）

關於工作與事業，詢問江振誠是否曾經後悔過選擇成為一名廚師？江振誠笑了一下，表示沒有。他說，對於料理靈感沒有遇過撞牆期，也不曾擔心RAW無法成功，至於未來退居二線，目前仍沒有屬意的接班人。

江振誠同意，任何人都能通過練習成為一名好廚師，自己則不曾做過失敗到無法入口的菜；另外在非工作狀態下，他經常喜歡吃垃圾食物，尤其是鹹酥雞，也喜歡吃滷肉飯、炒麵，他也曾說過，自己在士林夜市長大，「是最不挑小吃的主廚。」

關於個人生活，江振誠熱愛下廚，不曾有過完全不想下廚的想法。結婚以來，他曾推出的「澄清湯」則是專為太太所設計，在遠距婚姻中，會經常與太太視訊聯繫。最後記者詢問，如果不做廚師，是否曾想過跟哥哥從事演藝事業？江振誠微笑堅定回：「沒有。」

▲▼江振誠,國際名廚江振誠,壓LOGO版。（圖／記者許宥孺攝）

▲江振誠去年被周刊拍到夜會長髮妹，他認為沒什麼好澄清。（圖／記者許宥孺攝）

江振誠在去年12月被周刊目擊深夜會長髮妹，兩人搭上計程車前往江振誠的公司登記地址，過了12個小時後，兩人才步出大門。江振誠首度對此說明，他認為不管是什麼樣的內容，都沒有什麼好澄清的，他也不會去告周刊，他會繼續在自己的領域努力。目前和泰籍妻子Pam仍住在宜蘭，兩人昨天還一起在台北，現在並非遠距婚姻。

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