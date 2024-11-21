獨／江振誠進軍高雄樂當摘星推手　「倒數退休中」不再開店

▲國際名廚江振誠宣布退居第二線，餐廳轉型為國際型料理學院。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

御盟集團旗下餐飲品牌「S･S･A･W」今年重金禮聘國際名廚江振誠擔任餐飲顧問，與主廚陳博玄聯手將酒吧、甜點、法餐、咖啡館4家餐廳改造升級，為南部餐飲業注入活水。江振誠21日接受《ETtoday新聞雲》獨家訪問，提到是否會在高雄拓點開店，他堅定秒回：「沒有，我已經退休了！」強調自己不是戀棧的人，未來要留給年輕人發揮，他並認為高雄的精緻餐飲尚未飽和，未來還可被期待。

御盟集團旗下餐飲品牌S･S･A･W分別有Chun Bar．春酒吧、Shah Pâtisserie．夏甜點、Cho Restaurant．秋法餐與Dong Café．冬咖啡。S･S･A･W今年6月屆滿營運2周年，邀請到江振誠擔任顧問，這也是江振誠首度進軍南部餐飲市場。

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▲S･S･A･W 夏甜點。（圖／記者許宥孺攝）

江振誠認為自己的角色就像是一位教練，4家餐廳就如同4位專精於不同項目的選手，他分別給予餐廳的方向與建議，「不會想要把S･S･A･W變成第二個RAW，S･S･A･W本該有自己的樣子」。

▲江振誠聯手營養師主廚陳博玄共譜「Cho Restaurant・秋 法餐」新菜單。（圖／S･S･A･W提供）

秋法餐在今年5月獲米其林指南入選殊榮，今年6月餐廳也攜手江振誠推出夏季菜單，事實上，主廚陳博玄歷經RAW、UKAI頂尖餐廳歷練，很清楚江振誠對食材品質的要求，江振誠認為秋法餐入選米其林是實至名歸，「持續往這方向走，他會表現出來的」，也勉勵陳博玄不要給自己太大壓力，「(摘星)會很自然地發生，他有很好的基礎、團隊，我就是一個教練，讓他自然的成形」。

放眼高雄精緻餐飲愈趨豐富，江振誠說，高雄已是國際化城市，也具備國際美食之都應有的硬體和軟體，他認為，高雄正在發展、萌芽，並未完全飽和，未來幾年還有延展性可被期待，接下來幾年應該會越來越好。

▲江振誠堅定表示已倒數退休，不再開店。（圖／記者許宥孺攝）

至於有計畫在高雄拓店嗎？江振誠語氣堅定地笑說：「沒有，我已經退休了！我剩下23個工作天，今年年底後我就不在第一線。」他說道，已在餐飲界36年，該做的事情也做了，接下來的重心會擺在教育，目前國內餐飲也有此急迫性 。許多團隊成員和他合作很多年，很多人都跟著他10年，從17、18歲到結婚生小孩，江振誠認為，接下來的10年應該是他往旁邊站，讓底下的樹繼續成長，也應該讓高雄的年輕人去發揮，「我不是一個戀棧的人！」

雖說自己不戀棧，不過江振誠仍在心中細數倒數的日子，對此，江振誠解釋，他做任何事都會有所規劃，知道終點和起點，就會珍惜每一天，「這個倒數不是7月才開始的，而是10年前就開始了。」秉持這份理念，這也是RAW營運10年來，每年能更換6次菜單，10年創作超過上千道料理，且幾乎沒有重複菜色的原因。