苦勸「別踏出舒適圈」她用王心凌舉例　網有感：擴大也是好方法

▲原PO勸大家，不要隨意踏出舒適圈。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人習慣待在舒適圈，也有人勇於挑戰。近日有網友發文表示，她覺得找工作真的不要踏出舒適圈，因為每天都會被折磨，然後變得負面，與其這樣，倒不如找到一份適合自己的工作，不必活成別人期待的樣子。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「真的不要隨便踏出舒適圈」為標題發文，提到一旦踏出舒適圈，就可能會不斷被折磨，導致心態變得負面，與其這樣，不如做適合自己的工作。她也舉例，像是王心凌曾說，如果大家願意繼續看她，她也可以當「甜心奶奶」。

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因此原PO認為，其實不必為了他人眼光、別人的期待來為難自己，反而應該為自己而活，她就喜歡待在舒適圈。

貼文一出，不少網友也表示有同感，「真的，每個人與生俱來的風險偏好、擅長處不一樣，雖然社會會讚頌某些成就與特長，但當我們明顯不適合時，我們不一定要往那邊跑才是唯一正解，留在舒適圈慢慢擴大也是好方法」、「勇於踏出苦難圈，找到自己的舒適圈」、「踏出舒適圈是給有退路的人做的事，沒有退路的人根本沒那本錢可以跳脫」。

也有網友回應，「常常也跟一些年輕的同事建議不要太高估自己，你覺得你可以但事實上就是不可以又超痛苦」、「我認為踏出舒適圈的目的是變成自己喜歡的樣子，不是變成別人喜歡的樣子，人還是要踏出舒適圈，只是如果目的不是為了自己，就會只有不舒服，而沒有突破的喜悅」、「之前看過有人說舒適圈不是用來跳出去的，是用來擴大的」。