女生傳「沒修過的照片」代表什麼？　兩派分析：我對男友都這樣

▲女生傳來沒修飾過的照片，代表什麼？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會在社群平台上分享生活，也對於照片拍攝的角度、濾鏡等非常講究。近日有網友發文透露，他透過交友軟體認識一個女生，也交換了社群帳號，結果他就注意到，對方傳給他的照片通常不會特別修飾過，這代表什麼意思？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女生傳的照片沒修飾過代表什麼」為標題發文，提到他透過交友軟體認識一個女生，基本上每天都會聊天，也有交換IG。他透露，這個女生傳給他的照片都像是隨手拍的，不會特別修飾、修圖，反倒是IG上的照片，明顯就是有修過。

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像這樣的狀況，就讓原PO感到好奇，傳沒有修飾過的照片代表什麼意思？他是被當兄弟了嗎？他是否已經不是可以進一步發展的對象了？

貼文曝光後，部分網友都認為，「給你看毫無修飾、現在式的照片，就是要讓你知道真正的她（她正在幹嘛），網路上就是放形象的」、「我覺得是只有日常的這一面會讓你看到，你是特別的（至少我自己會對我男友這樣做）」、「代表你是她最即時想分享的人，我對男友都這樣欸」。

也有網友回應，「我覺得沒有特別意思，當下想跟你說她正在吃這個，拍完直接傳給你所以沒修圖」、「嗯，就普通朋友」、「應該只是單純想分享啦」、「很難說，但就是想立刻分享吧！來不及修」、「我覺得沒有特別修的話，還把你當普通朋友耶，我對很熟的異性也都這樣，就是拍完就直接傳」。話題掀起討論。