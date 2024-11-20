男友想買「絕版公仔」竟貸款！她交往6年怒：未來有我？網勸分手

▲原PO對於男友為了絕版公仔竟跑去貸款相當火大。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女網友表示，她跟男友交往6年，近期男友開始對遊戲跟動漫感興趣，什麼東西出了就要買，最近也迷上盲盒，還請特休去辦貸款，因為想買絕版公仔，讓她直呼「他有沒有考慮過我們的未來？」不少人看了勸快分手。

原PO在Dcard以「搞不清楚男友到底未來有沒有我」為題發文，表示她跟男友從大三開始交往，男友大她3歲，當時已是社會人士，2人目前交往6年，也有考慮要結婚，她是台中人，跟男友交往後就一直在台北租屋。

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原PO說，「今年8月多，男友開始對遊戲跟動漫很感興趣，通常我們的收支都是很明確的分攤原則，他開始買了很多公仔、遊戲機周邊商品等等」，買到放不下又換一間較大的房。男友說，多的租金他會出。

原PO表示，男友又把其中一間變電競房，「我不阻止他花自己的錢在興趣上，可是男友真的越花越多，什麼東西出了就要買，最近也迷上盲盒，每次都直接端盒回家，甚至有一次他跟公司請特休，我以為他是要去辦事情或是單純想休息，結果他跟我說要去辦貸款。」男友說，他因為花太多錢，又想買一隻絕版公仔，加上要繳房租，手邊要多弄一些錢。

原PO怒嗆，「我不管他的花錢方式，但是花到自己要去貸款？我們生活上幾乎都是AA，除了房租他自願多掏一點以外，我實在不懂他為何可以花成這樣？我直接問他有沒有考慮過我們的未來？」男友不停閃躲最後說，每次都吵這個有必要嗎？原PO指出，2人的未來很重要，為什麼不談。

貼文曝光後，網友紛紛留言「分手搬回家吧」、「30歲了，還會為了消費而去貸款的人，這有必要談嗎？我相信妳的未來比你們的未來重要多了」、「妳若真的想走下去，可能要討論下以後債主來了躲去哪裡」、「妳在乎妳的未來，就不會跟他在一起了」、「明明心裡已經有答案還要上來討罵，是想把分手歸咎到網友頭上，還是想找個說服自己的理由」。

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