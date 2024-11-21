任務結束！台鐵今下午派「專列」護送猝死司機員返家

▲台鐵林姓司機員猝逝駕駛室，台鐵將派專列護送返家。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨日一名林姓機車長駕駛區間車卻遲遲未發車，被列車長發現昏迷於駕駛室，送醫急救不治死亡。台鐵今(21日)下午2時30分將在花蓮站開出「專列」護送該名司機員遺體回宜蘭，由家屬在宜蘭接靈，並協助司機員辦理「報到下班」手續，象徵「任務完成」，盼他安息。

昨天上午10時47分，台鐵一列4021次區間車原定在花蓮和平火車站發車，司機員卻遲遲未開車，列車長多次呼叫司機員無回應，立即前往駕駛室查看，發現司機員已倒在駕駛座上，沒有生命跡象，經通報後緊急送往醫院急救，搶救無效死亡，檢察官今也前往醫院完成勘驗。

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台鐵今下午2時30分將在花蓮站開出「專列」，護送堅守崗位到最後一刻的林姓司機員遺體返回宜蘭，推估下午3時半前抵達宜蘭站，由家屬在宜蘭站接靈，並路過機務段，由台鐵司機員及工會協助辦理「報到下班」手續，象徵「任務完成」。

台鐵公司也表示，昨日宜蘭機務段林姓機車長各項檢查及上班前量測均符合出勤規定，台鐵公司對於本次事件同仁值勤時突然離世非常不捨及哀痛，目前除配合勘驗外亦啟動關懷小組機制，全程陪伴家屬處理後續事宜，總經理馮輝昇今日也赴花蓮805醫院慰問家屬，表達關懷之意，並請機務處、宜蘭機務段及花蓮機務段全力協助家屬後續處理。