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出門前親吻妻子臉頰道別！台鐵司機員列車上猝死　健檢僅1項紅字

▲▼ 台鐵54歲林姓司機員倒臥駕駛台，送醫搶救不治。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲林姓司機員在列車上猝死，引起外界震驚。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台鐵4021次區間車20日一早預計從和平站發車，沒想到54歲林姓司機員在列車上猝死，引起外界震驚。對此，台鐵工作人員轉述林男妻子的說法，指稱林男在上班以前，還有親吻妻子的臉頰，如今成了天人永隔，讓家人悲慟欲絕。

根據調查，林姓司機員原定20日上午10點47分，駕駛4021次區間車，從和平駛往樹林站，時間到卻沒有開車。站務人員發覺不對勁，到駕駛室一看，才驚覺林姓司機員臉色發紫、倒臥駕駛台上，已經失去呼吸心跳。

儘管林姓司機員立即搬上月台急救，也被送往醫院搶救，最終仍不治身亡。院方初判可能是心肌梗塞導致，詳細死因仍待相驗釐清。

台鐵公司對此回應，林姓司機員20日依照排定工作擔任駕駛，上班報到時的相關量測數據，都符合規定值，身心也沒有異狀，值勤時間也都正常，符合出勤規定。

台鐵企業工會秘書吳長智說，林姓司機員的休息時數，符合法規規定，且健康檢查當中，僅有三酸甘油酯超標，也沒有其他特殊疾病，突然發生意外，令同仁感到震驚與不捨。

此外，也有台鐵人員轉述林男妻子的說法，在早上出門上班以前，林男還有親吻妻子的臉頰，沒想到如今天人永隔。親屬得知消息後，難掩悲痛之情，只能趕往花蓮見最後一面。法醫預計21日相驗，以釐清死因。

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