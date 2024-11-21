司機員執勤猝死駕駛室　台鐵：每年最多4次體檢藥檢

▲台鐵司機員每年除一次體檢外，最多還有3次定期和不定期藥檢，開車前也要量測血壓。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵昨(20日)一名機車長猝死駕駛室，該名司機員出勤前血壓等身心量測符合出勤規定，不過該起意外後，傳出台鐵擬將所有乘務員送航醫體檢，未達標將改派。對此，台鐵公司表示，每年除1次體檢外，另有3次定期和不定期藥檢，上班前需量測血壓和酒測，將依此規定辦理。

昨天上午10時47分，台鐵一列4021次區間車原定在花蓮和平火車站發車，司機員卻遲遲未開車，列車長多次呼叫司機員無回應，立即前往駕駛室查看，發現司機員已倒在駕駛座上，沒有生命跡象，經通報後緊急送往醫院急救，搶救無效死亡。

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事後傳出台鐵打算將所有乘務員送航醫體檢，未達標準將改派，不過台鐵公司說明，目前已有相關嚴謹體檢規定，依現行規定辦理即可。

▲司機員執勤中發生意外，傳出台鐵內部打算將乘務員全面送航醫中心體檢，不過台鐵表示現行已有體檢，將依現行規定辦理。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，台鐵客貨車司機員除每年依交通部部頒行車人員技能體格檢查規定，於公立醫院、署立醫院或交通部指定醫院進行體檢外，每年另須透過專業檢驗機構辦理定期1次，不定期抽驗2次之藥物檢驗，另每次上班前均須辦理血壓、酒測檢驗及身心狀態觀察，台鐵公司對於司機員身心狀況特別重視及要求。

台鐵公司表示，昨日宜蘭機務段林姓機車長各項檢查及上班前量測均符合出勤規定，台鐵公司對於本次事件同仁值勤時突然離世非常不捨及哀痛，目前除配合勘驗外亦啟動關懷小組機制，全程陪伴家屬處理後續事宜，總經理馮輝昇今也赴花蓮805醫院慰問家屬，表達關懷之意，並請機務處、宜蘭機務段及花蓮機務段全力協助家屬後續處理。