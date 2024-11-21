謝宜容「不辭職」持續神隱！張雅琳籲出面負責：給受害者一個道歉

▲立委張雅琳（左）表示，事件的始作俑者謝宜容應出面道歉。（圖／翻攝自張雅琳臉書）

圖文／CTWANT

勞動部勞發署爆發霸凌事件，部長何佩珊昨（20日）在立法院遭到立委嚴厲批評，行政院長卓榮泰下午也鞠躬道歉，而勞動力發展署北分署長謝宜容發聲明表示，當事人因超時工作不幸身故，與其領導風格無關。民進黨立委張雅琳晚間表示，何佩珊口頭表示將會請辭，但事件的始作俑者謝宜容應出面道歉，展現真正的負責任態度。

張雅琳說，她不否定政治責任在民主國家的重要意義，但一條生命的殞落，絕不應只歸咎於何佩珊，制度漏洞與人為錯誤如何導正，才是她認為最重要的事情。而事件的始作俑者，謝宜容分署長，是分署最高首長，也是多次被指控是霸凌員工的加害人，至今未對為此次事件做出任何公開表態，無論否認、澄清或道歉。是清者自清，還是敢做不敢當？

張雅琳說，制度可以隨時調整，但人的生命無法重來，必須珍視每一位在崗位上默默付出的公務員。從11月至今，網路上的控訴、留言與陳情都歷歷在目，這些聲音不該被忽視。

「為什麼2月早就有基層公務員提出陳情，卻未能成案？」張雅琳質疑，為什麼依據《勞動部員工安全及衛生防護要點》處理霸凌，卻選擇成立一個無法公開透明的專案小組？為什麼吳姓公務員的上下班紀錄表面正常，背後卻是過勞不堪的真相？她說，不容許這些疑問，從此雲淡風輕，這種心態只會讓悲劇繼續重演。

張雅琳呼籲，謝宜容請出面道歉，展現真正的負責任態度。對已逝的同仁，對每一位曾經或正在經歷痛苦的員工，給出一份真誠的交代。張雅琳說，「這是你對亡者的家屬、你曾經的部屬們、以及辛苦勞動的國人，應該給出的交代。」

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