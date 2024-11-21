撥警瀏海連嗆4次「8＋9」　高雄家長被判拘役45日

記者黃翊婷／綜合報導

一名家長阿嘉（化名）與子女發生糾紛，報警之後因認為警員A不願意幫忙，竟動手撥A警的瀏海並至少說了4次「8+9」，還一度出手攻擊，反而害自己吃上官司。高雄地院法官日前審理此案，並依公然侮辱罪、妨害公務執行罪判處阿嘉拘役45日，得易科罰金4.5萬元。

▲阿嘉罵警「8+9」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿嘉矢口否認有任何公然侮辱、妨害公務執行等行為，並強調，當時是因為與子女吵架，擔心孩子的人身安全有危險，請A警幫忙，A警卻反過來說他態度差，情之下才會罵出「8+9」，沒想到A警還出手壓制，他才用手揮了一下帽子，並非揮拳攻擊。

但高雄地院法官檢視相關證據譯文、檢察官勘驗筆錄內容，發現阿嘉針對A警說出「剛才撥你的8+9瀏海，你瀏海就是8+9」、「8+9啦，你抓我試看看啊」、「你他X的再撥你8+9瀏海」、「8+9」等話，A警立刻警告阿嘉，「你不要再講這些話了喔，我會告你喔」、「你再講1次，我真的會辦你」，同時請阿嘉先冷靜下來，再到派出所報案詳述案情。

接著，A警用手抓住阿嘉的左手，不斷請阿嘉冷靜，沒想到A警手剛放開，阿嘉就立刻出手攻擊。法官認為，阿嘉無視A警的提醒，一再用「8+9」等言詞針對A警的髮型，甚至出手攻擊A警，顯然那並不是在一時情急之下脫口而出的話語，因此沒有採信他的說詞，並認定本案事證明確，應依法論罪科刑。

法官表示，阿嘉是智力成熟的成年人，卻因為家庭糾紛，報警後因認為警方不願意協助，就以言語辱罵A警，甚至施以強暴行為，貶損A警的人格及社會評價、影響國家公權力執行，最終依公然侮辱罪判處拘役10日，另依妨害公務執行罪判處拘役40日，應執行拘役45日，得易科罰金4.5萬元，全案仍可上訴。