約性交易做完秒丟包少女　高雄男賠3萬元換免關

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年9月間透過交友軟體結識A女，雙方約好以1.2萬元為代價進行性交易，沒想到做完之後，他沒有付錢就跑了。高雄地院法官日前審理此案，考量到阿興已經賠償A女3萬元並達成調解，最終依詐欺得利罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

▲阿興約少女進行性交易，卻拒絕支付相關費用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年9月間透過交友軟體結識自稱已經滿18歲的A女，雙方相約進行性交易，代價為1.2萬元，接著2人在高雄市某摩鐵碰面並發生性行為，過程中他獲得女方同意拍下裸照，還答應額外支付拍照的費用4000元至6000元。

沒想到性交易一結束阿興就跑了，事後還拒絕付款、斷絕聯繫，因而被A女一狀告上法院。不過，由於A女在網路上張貼的個資內容都自稱已經成年，與阿興碰面時也謊稱已滿18歲，阿興涉犯兒童及少年性剝削防制條例的部分，獲得檢方不起訴。

高雄地院法官表示，阿興為了滿足個人利益及私慾，竟以詐術對A女騙財騙色，考量到他已經坦承犯行，並賠償3萬元與A女達成調解，確實有以實際行動彌補自己的錯誤行為，態度尚可，最終依詐欺得利罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，另外還要接受1場法治教育課程，全案仍可上訴。

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