　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約性交易做完秒丟包少女　高雄男賠3萬元換免關

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年9月間透過交友軟體結識A女，雙方約好以1.2萬元為代價進行性交易，沒想到做完之後，他沒有付錢就跑了。高雄地院法官日前審理此案，考量到阿興已經賠償A女3萬元並達成調解，最終依詐欺得利罪判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲阿興約少女進行性交易，卻拒絕支付相關費用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年9月間透過交友軟體結識自稱已經滿18歲的A女，雙方相約進行性交易，代價為1.2萬元，接著2人在高雄市某摩鐵碰面並發生性行為，過程中他獲得女方同意拍下裸照，還答應額外支付拍照的費用4000元至6000元。

沒想到性交易一結束阿興就跑了，事後還拒絕付款、斷絕聯繫，因而被A女一狀告上法院。不過，由於A女在網路上張貼的個資內容都自稱已經成年，與阿興碰面時也謊稱已滿18歲，阿興涉犯兒童及少年性剝削防制條例的部分，獲得檢方不起訴。

高雄地院法官表示，阿興為了滿足個人利益及私慾，竟以詐術對A女騙財騙色，考量到他已經坦承犯行，並賠償3萬元與A女達成調解，確實有以實際行動彌補自己的錯誤行為，態度尚可，最終依詐欺得利罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，另外還要接受1場法治教育課程，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

ET快訊
獸父侵犯兒子女友！　噁喊「爸爸知道妳想要」下場曝
全新iPhone 16 Pro「跪求換周董4張票」　粉絲吐血
《獵人》聯名開賣　麥當勞排隊人潮曝！
快訊／國民黨副主委被控性騷！　現身掩面落淚
立委曝「12點將發生演藝圈慘況」：一定四處哀鴻遍野
17歲少年開車撞飛母女3人！　1歲嬰飛出畫面曝
潭美環流掃台「降雨熱區曝」　專家示警：風力驚人
店還沒開幕！　林口出現「超肥公嬤陣法」擠成一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淫阿公5度摸7歲孫女下體　竟辯：她脫褲要我幫抓癢！判7年定讞

國民黨副主委被控性騷！親上火線說明　掩面落淚反控遭威脅恐嚇

喪屍菸彈通報案成長58倍　高檢署緊急發布「依托咪酯」毒情警示

講電話起口角！雲林男撂「20人球棒隊」砸時尚會館　客人嚇壞

611筆ETC欠費打死不繳！高雄男新屋遭查封　火速繳清14萬

約性交易做完秒丟包少女　高雄男賠3萬元換免關

兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友！噁喊「爸爸知道妳很想要」

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

噁男戴假髮變裝躲賣場女廁偷拍　她默默蒐證報警抓人

台中馬路出現大量「鋼琴白鍵」　警解答：仿日本減速標線

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

淫阿公5度摸7歲孫女下體　竟辯：她脫褲要我幫抓癢！判7年定讞

國民黨副主委被控性騷！親上火線說明　掩面落淚反控遭威脅恐嚇

喪屍菸彈通報案成長58倍　高檢署緊急發布「依托咪酯」毒情警示

講電話起口角！雲林男撂「20人球棒隊」砸時尚會館　客人嚇壞

611筆ETC欠費打死不繳！高雄男新屋遭查封　火速繳清14萬

約性交易做完秒丟包少女　高雄男賠3萬元換免關

兒到大陸工作...獸父侵犯他前女友！噁喊「爸爸知道妳很想要」

又是未成年偷開車！新竹17歲男撞斑馬線母女3人　1歲嬰飛出畫面曝

噁男戴假髮變裝躲賣場女廁偷拍　她默默蒐證報警抓人

台中馬路出現大量「鋼琴白鍵」　警解答：仿日本減速標線

公寓傳怪味！警破門發現「女木乃伊乾屍」　死亡至少7個月以上

百貨萬聖節活動周末齊登場　有吃有玩還有滿額回饋

潭美颱風共伴效應明顯！最強降雨時間曝　北東連3天「紅到發紫」

特斯拉Cybertruck真的防彈？　AV男優實測「開第一槍」秒飆髒話

中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行　請用路人提早改道

《猛毒》陳太太是台灣移民後代　本業藥劑師斜槓變演員

陳昭姿力挺代孕合法　怒轟反對者「被害妄想症、心理變態」

七六人開幕戰噩耗！　三巨頭缺二確定恩比德、喬治不能打

文華東方Buffet明年1月漲價　吃一餐最貴要3380元

搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛

「雙馬尾隨風飄」貴賓狗轉頭直盯 後方騎士嚇到笑慘：以為是小孩

社會熱門新聞

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

衛生所人妻出軌男師！綠帽夫控：性交200次

快訊／高雄某商旅今早惡火1死3傷！　房客「抱室外機」待援

快訊／汐止好市多旁民宅失火！　交通大癱瘓

即／員林砂石車輾碎電動機車　女騎士慘死　　

台中七期豪宅虐死片曝！兇嫌拿電擊棒嗆慢慢玩

快訊／台鹽子公司台綠涉弊　前董座等5人聲押禁見

曾辦國會惡狼性侵案　美女檢座轉任律師

汐止食品工廠全面燃燒！恐怖橘紅火煙狂竄

桃園2工廠起火　警消搶救中

台中「七期豪宅虐殺」影片流出　27歲男百萬夜景前喪命

更多熱門

相關新聞

嗆管理員看門狗　住戶瞎掰：我是讚美

嗆管理員看門狗　住戶瞎掰：我是讚美

某大樓住戶阿志（化名）今年2月間出言嘲諷管理員A，稱對方是狗，要把門看好，不可以睡覺，事後挨告竟狡辯自己是讚美的意思，「因為狗是人類最忠實的朋友」。但高雄地院法官並未採信阿志的說詞，日前依公然侮辱罪判處罰金3000元，得易服勞役3日。

告白人妻：讓妳舒服　他辯喝飲料免賠

告白人妻：讓妳舒服　他辯喝飲料免賠

撿到150萬爽花4萬　貪男下場曝光

撿到150萬爽花4萬　貪男下場曝光

口香糖可換5千元？員工1動作送他8年牢

口香糖可換5千元？員工1動作送他8年牢

吃薑母鴨違停　他脫口三字經獲判無罪

吃薑母鴨違停　他脫口三字經獲判無罪

關鍵字：

高雄地院

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

詹江村喊退休可移居中國：不去是傻子

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

熊霓男友嚴重得罪胡瓜！「她失寵慘沒工作」

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面