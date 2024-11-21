台委戰只贏過2次！一見「上屆1強投」還在　球迷嗨：靠他了

▲球迷狂讚張奕 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強賽中，中華隊今（21）日在台灣時間上午11點打複賽，首戰委內瑞拉。有球迷整理雙方歷年國際賽交手成績，7場贏2次、勝率僅28.6%。不過，一票人注意到2019年的12強賽，台灣以3：0的成績贏過委內瑞拉，當年的先發投手則是張奕，令不少球迷興奮直呼穩了，「靠張奕了」、「敢不敢再讓張奕拿一勝。」

有球迷在PTT的Baseball板發文「台灣 vs 委內瑞拉 歷年國際賽先發投手」，文中整理雙方歷年國際賽交手成績，還有先發投手分別是誰：

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年份 比賽名稱 台灣先發投手 比分 委內瑞拉先發投手 1977 洲際盃 台灣 1 : 3 委內瑞拉 1986 世界盃 台灣 4 : 5 委內瑞拉 1990 世界盃 郭李建夫 台灣 5 : 1 委內瑞拉 Gilberto Romero 2002 洲際盃 曾兆豪 台灣 1 : 7 委內瑞拉 Adel Granadillo 2009 世界盃 黃志龍 台灣 4 : 6 委內瑞拉 Junior Guerra 2009 世界盃 廖文揚 台灣 3 : 6 委內瑞拉 Willy Guedez 2019 十二強 張奕 台灣 3 : 0 委內瑞拉 Henderson Alvarez

看到7場比賽總計2勝5敗，勝率28.6%，就有人擔憂，「原來勝率那麼低，可能跟打韓國差不多慘」、「幾乎都輸…」、「委越來越強啊，輸出到MLB越來越多」、「我們對委內瑞拉的成績這麼慘，以前是怎麼有世界五強的稱號呀？」

不過，許多球迷注意到2019年的12強賽，台灣以3：0的成績贏過委內瑞拉，當年的先發投手則是張奕，紛紛興奮點頭，「YEEEEE」、「張奕超猛」、「張奕還在！明天有可能中後段要靠他了」、「宇宙邦對決宇宙邦，我們還有12強勝投王」、「張奕很重要，對多明尼加也是很威」、「委很強悍，靠宇宙邦YEEEE了」、「張奕預賽狀況也很好，完全跟職棒不一樣。」

事實上，張奕在上屆12強賽以王牌身份為中華隊奪下2勝，包括預賽對委內瑞拉先發投7局無失分，幫助球隊晉級，複賽更化身「抗韓英雄」，主投6.2局無失分，最終拿下防禦率王、勝率王，並入選全明星隊先發投手。