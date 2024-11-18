即時民調／健保拉警報錢從哪裡來？調漲營業稅10%、證交稅、房屋稅、菸稅？

生活中心／台北報導

台灣健保財源面臨挑戰，健保署長石崇良認為，研擬讓民眾房屋轉售、證券交易時的收入，透過稅收手段作為健保補充性財源，另補充保費費率規劃和一般保費脫鉤；同時也有專家建議可參考日本經驗調高消費稅為10%，消息一出立刻引發關注與討論。為了解民眾對於健保財源籌措方式的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》於11月18日至11月20日進行即時民調，請讀者與網友踴躍投票，表達最新的看法。

▲健保拉警報，各界探討錢該從哪裡來。（圖／資料照）

為了解決健保財源問題，行政院正評估多種方案。健保署署長石崇良日前指出，未來10至30年間，台灣將面臨超高齡社會的挑戰，到2050年高齡人口將從現今的400萬增加至766萬。快速人口老化與新醫療科技將進一步推高醫療支出，健保財源必須持續擴大。

石崇良表示，目前健保收入75%依賴受薪階級者的保費，改革的方向應是減輕受薪階級者的負擔，並探索多元財源，例如提高補充保費費率，或針對房屋與證券交易增收稅款，這些改革需透過修法才能實施，預計最快明年啟動相關程序。

另一方面，台灣醫務管理學會理事長洪子仁也以日本經驗建議，日本在面對高齡社會時，為了確保健保及介護保險的永續運作，曾分兩階段調高消費稅，2019年將稅率從8%提高到10%，其中1%專門用於健保及長照基金，台灣可考慮調整消費稅，或透過糖捐、酒捐等特定稅收方式籌措癌症新藥基金。

事實上，對於健保財源拉警報與百億癌症新藥基金的經費要從哪裡來，在立法院也有藍綠立委建議衛福部加速審查加熱菸產品並立即開徵相關菸捐，這不僅可以最快速緩解健保財源壓力，還能有效打擊猖獗的走私菸。例如，立委陳瑩曾多次就衛福部刻意拖延加熱菸上市審查表達不滿，認為政府光因為走私加熱菸，就流失超過百億元的菸捐稅，如果上市後這個數字還會更高。支持陳瑩看法的網友反應也是對衛福部一片撻伐，認為衛福部明明可以合法買賣讓國家有稅收，卻搞得只能走私，「爽了黑市，苦了百姓」；也有人認為是國健署包庇紙菸，故意不讓加熱菸上市。有網友更直言，只要加熱菸未依法上市，走私只會不斷，合法稅收根本收不到，十足像個坐在黃金堆上還向民眾加稅收錢的乞丐。