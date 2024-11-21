4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

▲下週有冷氣團報到。（圖／記者謝盛帆攝）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風影響，今(21)日基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。氣象專家預估，台北屆時低溫可能下探14度。

中央氣象署資料顯示，今天仍然受到東北季風及華南水氣東移影響，桃園以北、宜蘭地區及馬祖容易下雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生，竹苗、花東地區有局部短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門偶有零星降雨，南部平地為多雲可見陽光的天氣。

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▲北北基宜大雨特報。（圖／中央氣象署，下同）

溫度方面，北部、東北部整天氣溫在19-23度，感受較為濕涼，其他地區低溫20-22度，高溫25-28度，馬祖整天氣溫16-19度，金門18-21度，澎湖21-23度。

11/28(四)東北季風再增強或大陸冷氣團南下，氣溫再下降，11/29(五)、11/30(六)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家賈新興表示，下周二、周三觀察冷空氣強度，台北低溫接近14、15度，受東北季風影響，到周五桃園以北及宜蘭有局部較大雨勢。

▼雷達回波圖。